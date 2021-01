Милиони имат да връщат строители на Руски поток в България: ЕК

Седем български строителни компании, докарали тежката си техника на площадките по трасето на газопровода Турски поток 2 , са разследвани от Софийската градска прокуратура (СГП) и са длъжни да върнат 100% от европейското си финансиране, съобщава Биволь. Последствията идват след сигналите на гражданското движение „България Обединена с Една Цел“ (БОЕЦ) по материалите на „Биволъ“ и Bird.bg до Европейската комисия (ЕК), ОЛАФ и главния прокурор на ЕС Лаура Кьовеши. Това става ясно от официалното писмо на Министерството на икономиката до „Биволъ“, подписано от главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Илияна Илиева. Тъй като най-едрите нарушители са многогодишни партньори и подизпълнители на скандалната Джи Пи Груп, разследването се превръща в своебразен газов #ДжиПиГейт.Както във вица “В резултат на следствените действия да не стигнем до самите нас”, проверките на управляващите по искане на ЕК на редица подизпълнители на строителни дейности по Турски поток 2 би трябвало да стигнат до партньори на Джи Пи Груп и до други свързани с ГЕРБ предприемачи.Припомняме, че „Биволъ“ изпрати запитванията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до редица министри още през ноември 2020 г. ДНСК, „Булгартрансгаз“, Министерството на здравеопазването и Министерството на икономиката не отговориха.Едва след неколкократните сигнали на „Биволъ“ до ресорния вицепремиер по еврофондовете Томислав Дончев за липса на каквито и да било отговори от ресорните ведомства, на 8 януари „Биволъ“ получи официалната позиция от икономическото министерство от 3 страници.„Бенефициентите не са възстановили задълженията си…“Очевидно е, че сигналите на ГД „БОЕЦ“ са довели до редица проверки на съответните европейски проекти от страна на ЕК и последващото задействане на контролните органи в София. „В Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и қонкурентоспособност” 2014-2020 е постъпило писмо вх. NNo 12-00-121/29.01.2020 г. от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” (ИА OCEC), с което Одитният орган препоръчва предприемане на коригиращи мерки във връзка с резултатите от извършени проверки“, гласи писменият отговор на Илиева.Тя припомня, че съгласно условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” на ОПИК 2014-2020, при одобрен оценителен доклад от Ръководителя на Управляващия орган, кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране,„се поканват да представят в 10-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, като представят необходимите документи“.Ресорната директорка от министерството на Лъчезар Борисов цитира точка 27.1. А) от Условията за кандидатстване по процедурата, според която с поканата от кандидатите е „изискано да представят и Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) – оригинал или копие, заверено от кандидата“. Това означава, че задълженията на някои от компаниите, за които БОЕЦ, „Биволъ“ и Bird.bg установиха наличия на задължения към НАП, са получили такива удостоверения по някакъв друг начин.Посочените 7 дружества са представили всички изискуеми документи на етап договаряне, включително и Удостоверения от Националната агенция за приходите за липса на задължения, с което същите са отговорили на изискванията за бенефициент и съответно управляващият орган на ОПИК е сключил с тях административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП), както следва:– АДПБФП NNo BG16RFOP002-3.001-0252-C01 с бенефициент „Верда 008″ ЕООД;– АДПБФП No BG16RFOP002-3.001-0148-C01 с бенефициент „ТК дрийм билд” ЕООД;– АДПБФП No BG16RFOP002-3.001-0151-C01 с бенефициент „ТК билд“ Еоод;– АДПБФП NNo BG16RFOP002-3.001-0099-C01 с бенефициент „КВП-Груп” ЕООД;– АДПБФП No BG16RFOP002-3.001-0690-C01 с бенефициент „КВП-Консулт” ЕООД;– АДПБФП Ne BG16RFOPO02-3.001-0727-СО1 с бенефициент „Амбър ойл” ЕООД;– АДПБФП No BG16RFOPO02-3.001-0795-C01 с бенефициент „Научно-технически съюз по строителство-Консултинженеринг” ЕООД.ИА ОСЕС според МИ препоръчвала по засегнатите АДБФП „да бъдат регистрирани и администрирани сигнали за нередност, с цел установяване функционирането на проектите и постигането на заложените цели“. „В писмото е указано да се обърне внимание на установени от Одитния орган сходства в проектите, вкл. евентуална свързаност на дружествата, съвпадение в дейността на финансираните проекти, сходство на местоположението на инвестициите и др.“, пояснява Илиева.