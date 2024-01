Вътре в новия "антихотел" на Chopard за ултрабогати хора

Производителят на луксозни бижута и часовници Chopard тихомълком откри "антихотел" в сърцето на Париж, което е ново развитие в нарастващата категория на хотелиерството във френската столица.



Много неща в първия в историята на марката хотелски проект - като се започне от името му, 1 Place Vendôme, и необичайната липса на фанфари и самореклама - на пръв поглед изглеждат нетипични.



Преди официалното му откриване на 15 ноември нямаше обичайната лавина от публикации в социалните мрежи от инфлуенсъри в халати, които се преструват, че се събуждат естествено в някоя от луксозните 15 стаи и апартаменти, еспресо и кроасани за закуска, поставени естетично върху измачкани легла.

Самият хотел, който заема етажите над съществуващия бутик на Chopard на оживения площад Place Vendôme, също така е лесно да бъде пропуснат с видимата липса на фирмени табели, които да съобщават за присъствието му.

Това е вид дискретност, която съответства на един от най-амбициозните стилове на живот днес: Тихият лукс. Но той също така въплъщава една от най-големите маркетингови тенденции в света на лукса - скритото пускане на пазара.



"Живеем в епоха, в която, когато пускате продуктите си на пазара, това става с голяма маркетингова кампания и голямо събитие. Всичко това е нещо като церемония", казва Карл-Фриц Шойфеле в интервю за CNN. Карл-Фриц е третото поколение на семейство Шойфеле - собственици на Chopard от 1963 г. - и говорител на хотела. "Искахме да направим нещата по различен начин... По много целенасочен начин."



Това означаваше да поддържат директна връзка с туристически агенции от висок клас, да подбират избирателно каналите за PR и да отварят хотела само за пребиваващи гости и ВИП клиенти на Chopard (което означава, че няма да се отбиват само за питие в бара).



"Нараства клиентелата, която търси ексклузивност и уединение", допълва консултантът по проекта Дидие Льо Калве, ветеран в областта на хотелиерството, чието портфолио включва елитни хотели като Four Seasons George V и Le Bristol в Париж, както и The Plaza и The Pierre в Ню Йорк. "Искахме да създадем получастен хотел, като наистина красива семейна резиденция."

"Антихотел" за свръхбогатите

Това е преживяване, което би било познато, може би дори успокояващо, за ултрабогатите хора по света. След като преминат през главните сини врати и отворят порта от ковано желязо, украсена дискретно с курсив "C" за Chopard, гостите влизат във фоайе с висок таван и са посрещнати от камериера на хотела. Няма рецепция, нито сцени с гости, които се редят на опашка, за да се регистрират или да напуснат хотела. Само монументална каменна камина от XVIII в., голямо стълбище и, като деликатно намигване към наследството на хотела, инсталация от гигантски аквамаринови мъниста от муранско стъкло, изработена от художника Жан-Мишел Отониел.

Вместо това регистрацията се извършва на малко бюро на втория етаж, където общите пространства са подредени като величествено имение: салон, библиотека, бар и таен салон за пури, вдъхновен от китайския стил, скрит зад стена от фалшиви книжни рафтове.

На същия етаж се намира и една от перлите в короната на хотела - "Зимната градина", дневна със стъклен покрив, окъпана в естествена светлина, на фона на мозаечен стенопис, който отдава почит на колекцията "Животински свят" на Maison Chopard. С помощта на хиляди полирани скъпоценни камъни, наречени кабошони, тя изобразява екзотична сцена от джунглата с пауни, леопарди, маймуни и пеперуди.

Разположен на няколко минути от градината Тюйлери и Сена, площад Вандом е поръчан от краля-слънце Луи XIV; централната му част е висока колона, издигната от Наполеон I в чест на битката при Аустерлиц. Това е един от най-бляскавите площади в Париж, където една до друга стоят марки за висши бижута и часовници - Chopard, както и Cartier, Chaumet, Boucheron, Breguet и Jaeger-LeCoultre.1 Площад Вандом може да се похвали и с кралско потекло. Построен през 1723 г. от Пиер Перен, секретар на Краля Слънце, фасадите и покривът му са включени в списъка на историческите паметници.

Вместо да избере да нарече хотела на марката, семейството избира адреса на сградата - 1 Place Vendôme. - Това, според марката, също така позволява на предприятието да бъде самостоятелно, без асоциациите, които се свързват с луксозна бижутерска къща.

Неизползването на името Chopard е стратегия, която разчупва редиците на Bulgari, един от първите лидери в областта на луксозните модни хотели, който залага на разпознаваемостта на марката, за да запълни хотелските си стаи. Но тя също така е в крак с Audemars Piguet и Christian Louboutin, които неотдавна откриха обекти с различни имена, съответно Hôtel des Horlogers и Vermelho.

Според Флоран Жирарден, професор по управление на луксозни хотелиерски марки в престижното бизнес училище EHL Hospitality Business School в Швейцария, преминаването от луксозна модна марка към хотелиерство е естествено. Докато Four Seasons или Ritz може да знаят как да осигурят отлично обслужване, луксозните модни къщи са майстори в създаването и предаването на желани продукти.



"Исторически погледнато, модните луксозни къщи са компании, които продават мечти", казва Жирарден. "Така че това е логична стъпка."

Луксозните преживявания също надрастват продажбата на луксозни стоки, добави той.Неотдавнашният основен ремонт на сградата, извършен от дизайнера Пиер-Ив Рошон, отнема четири години. Стените са съборени, таваните са повдигнати, а броят на стаите е намален наполовина (предишният наемател на сградата също е бил хотел), за да се създадат 10 апартамента и пет стаи. Под визията на съпрезидента на Chopard и артистичен директор Каролин Шойфеле, апартаментът Paraiba (наречен на огърлицата от турмалин Precious Lace Paraiba на модната къща) се отличава с ръчно бродирани стенни покрития, вдъхновени от тропиците. Китайският стил в стаята Jade включва внушителни лакови изделия, черни, червени и златни мебели, както и вдъхновени от азиатската античност решетъчни резби.

Но Appartement Chopard на втория етаж прави още една крачка напред в лукса. Позлатеният апартамент блести с кристални полилеи, окачени на 17-метров таван, мраморна камина и обемен балдахин на леглото, напомнящ за Версай. Цените започват от 14 000 евро (15 400 щатски долара) на вечер. Обикновените стаи започват от 1 400 евро (1 540 долара).

Въпреки че в Париж има няколко имения от XVII-XIX век, които са превърнати в бутикови хотели, Le Calvez казва, че 1 Place Vendôme вдига летвата.

"Нашето позициониране е като антихотел", добавя Шойфеле. "Ние няма да бъдем избор номер едно за първите посетители на Париж, има много прекрасни хотели, които могат да заемат тази позиция", каза той.

"Мисля, че сме по-скоро за някой, който вече е видял голяма част от гостоприемството в Париж и търси нова перспектива."

Източник: CNN