10 парфюма, които са афродизиаци

Въпреки че парфюмите са най-субективната област, някои аромати са безспорно привлекателни. Въз основа на научни данни (aanos. org, psychologytoday. com, sirc. org и journals. lww. com), съчетани с потребителските оценки на уебсайта Fragrantica, експертите на OnBuy по дамски парфюми съставиха класация на най-афродизиачните обонятелни нотки. В този окончателен списък има много изненади.



Тиква



Начело на списъка е тиква с нейните захарни акценти, които напомнят за уюта на сладкишите. Това е любимата обонятелна нотка на мъжете. В комбинация с лавандула тя дори може да увеличи притока на кръв с 40%. В Fabulous Me от Paco Rabanne тиквата се смесва със сандалово дърво и ванилия (други две основни съставки в класацията), за да разкрие изненадващо чувствени аспекти.

Канела

Загадъчна и пикантна, канелата е характерна черта на мускусните аромати. Добър пример: Opium на Ив Сен Лоран. Колкото противоречива, толкова и успешна, канелата се съчетава с роза, жасмин и ванилия, за да създаде този омагьосващ аромат.

Champaca

Сладките нотки на шампаня, цвете, родствено на магнолията, придават на парфюмите лукс и екзотика. В J'adore by Dior шампака сияе, заливайки със светлина богат букет от цветя (иланг-иланг, жасмин и роза).

Ванилия

Макар ванилията да напомня за сладостта на детството и сладките десерти, тази афродизиакална обонятелна нотка е и една от най-плътните съставки в парфюмерията. Използван обилно в Shalimar, кремообразната му сладост определено го превръща в един от най-чувствените парфюми в света.

Лавандула

Синоним на свежест, лавандулата незабавно предизвиква представа за чистота, естествен шик и чистота. Всички тези характеристики се откриват в Lavender Extreme на Tom Ford - ледена, почти дезинфекцирана интерпретация на лавандулата.

Бергамот

Бергамотът напомня за топлите лъчи по кожата, за облените от слънцето плодове, които хрупаме лениво на плажа, за безделието на ваканцията: накратко, това е енергията на лятото в бутилка. Bergamotto di Calabria на Acqua Di Parma събира всички тези емоции в една бутилка.

Тубероза

Това е най-плътното цвете в парфюмерията, което напомня за усещането за топла кожа с млечните си нюанси. Туберозата, на седмо място в класацията, е направо зверска и се асоциира с чист воал от бял мускус в Carnal Flower на Frederic Malle.

Сандалово дърво

Сандаловото дърво е мистичната обонятелна нотка, която няма аналог. Завладяващ и изключително елегантен, той е в основата на бестселъра Le Labo: Santal 33 - изключително елегантна смес, напомняща за топлия дъх на пустинята, възприета от всички жени в Ню Йорк още с пускането ѝ на пазара.

Жасмин

Понякога сладък, понякога влажен или с акценти на чай, жасминът е емблематична съставка в парфюмерията. В Jasmin Fauve на Ex Nihilo тя се разчупва, подкрепена от много опияняващ портокалов цвят. Безспорно това е един от най-афродизиачните парфюми в класацията.

Роза

На десета позиция е розата - символ на мекота и женственост, за която има множество тълкувания. Един от най-модерните варианти, Rose des Vents на Louis Vuitton, подчертава текстурните и чувствени аспекти на кралицата на цветята чрез букет от роза, майска роза и турска роза.