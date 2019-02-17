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14.02.2019 13:12

САЩ ни пращат контрольор за корупция

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Министерството на правосъдието на САЩ е изпратило отново в България свой представител заради корупцията и върховенството на закона, това заяви посланик Ерик Рубин в интервю за Свободна Европа.


Припомняме, че годишният доклад на германската Фондация Фридрих Науман, който изследва състоянието на 45 държави, постави България на последно място по върховенство на закона сред страните от ЕС и останалия континент за 2018 г.

 


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  • 001 Anonimen 14.02.2019 13:21

    Тази статия обяснява как ФАЩ налагат блокада на Венецуела по кубински и чилийски модел – дори животоспасяващия инсулин… 4 аспекта блокады Венесуэлы https://colonelcassad.livejournal.com/4772032.html Педро Сантандер https://falsasbanderas.wordpress.com/2019/02/03/el-bloqueo-el-arma-cobarde-de-eeuu-aprenda-de-que-se-trata-y-como-lo-realizan-por-muchos-anos-tal-como-los-ocurridos-en-chile-cuba-y-ahora-con-venezuela/ В 2017 году 300 тысяч доз инсулина, оплаченных правительством Венесуэлы, не поступили в страну, потому что Ситибанк бойкотировал покупку этого сырья. Американский банк отказался получить средства, которые Венесуэла депонировала для ввоза этого огромного груза, необходимого для пациентов с диабетом. В результате инсулин был парализован в международном порту, несмотря на то, что существовали ресурсы для приобретения лекарств. Кроме того, колумбийская лаборатория BSN Medical предотвратила доставку партии Примахина, лекарства, используемого для лечения малярии. Всего было сорвано 23 операции в международной финансовой системе (в том числе на 39 миллионов долларов на продукты питания, основные предметы снабжения и лекарства). Наконец, с ноября прошлого года 1 миллиард 650 миллионов долларов Венесуэлы, предназначенных для покупки продуктов питания и медикаментов, похищены финансовой компанией Euroclear в соответствии с санкциями Министерства финансов США.

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Снежен снаряд

Режисьор: Понг Джун-хо
В ролите: Крис Евънс, Ед Харис, Джон Хърт, Октавия Спенсър,Тилда Суинтън, Алисън Пил, Джейми Бел, Тилда Суинтън и др.

виц на деня

Срещат се двама приятели - дърводелец и монтьор.
Дърводелецът се оплаква:
- Тъщата има рожден ден след месец. Въобще не мога да измисля, какво да й подаря.
Монтьорът:
- Какво има да му мислиш. Ти си майстор. Ръцете ти са златни, направи й един стол от дърво.
Дърводелецът се зарадвал и тръгнал да прави стола.
След три седмици двамата отново се срещат.
Монтьорът:
- Какво стана, завърши ли подаръка?
Дърводелецът:
–    А, стола го направих отдавна, сега обаче с електричеството се мъча...


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