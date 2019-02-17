



Министерството на правосъдието на САЩ е изпратило отново в България свой представител заради корупцията и върховенството на закона, това заяви посланик Ерик Рубин в интервю за Свободна Европа.



Припомняме, че годишният доклад на германската Фондация Фридрих Науман, който изследва състоянието на 45 държави, постави България на последно място по върховенство на закона сред страните от ЕС и останалия континент за 2018 г.



