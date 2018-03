Тръмп Младши кръшкал на бременната си жена със стажантка на татко си



Доналд Тръмп Младши изневерявал на жена си със стажантка на татко си в продължение на месеци, докато съпругата му Ванеса била бременна с третото им дете, съобщиха Six and Us Weekly.



Президентският син се среща с певицата Обри Одай, която участва в риалитито на баща му, където Тръмп Младши е съветник. Двамата са започнали връзката си в края на 2011 г., когато записите на шоуто приключват и са заедно до март 2012 г., според Us Weekly.



Тръмп младши казал на певицата, че всичко със съпругата му е приключило, че са вече разделени и че не я обича вече. Обри пък хлътнала до уши, защото си мислела, че ще бъдат наистина заедно.



Според един източник на Six Тръмп Младши "преследвал" певицата и й казал, че бракът му е "в процес на разпадане".



Ванеса разбира за аферата, след като е намира имейли между съпруга си и Обри. Тогава Доналд Тръмп се намесва и каза на сина си да сложи край на извънбрачните си отношения.



През 2013 г. певицата пусна песен, наречена DJT, за която се говори, че е посветена на Тръмп младши.



Ванеса подаде заявка за развод миналата седмица, години след като предполагаемата афера вече е приключила.