45 000 души на A to Jazz

Най-големият фестивал за градска култура и музика в България A to JazZ отбеляза най-силното си и емоционално издание за единадесетте години от съществуването си. Рекорден брой от 45 000 души се събраха в трите фестивални дни в различните модули на програмата на фестивала: зареждащите йога сутрини, веселите детски джаз работилници, наелектризиращите концерти на изпълнителите от сцената и лудешките джем сешъни.



Единадесетото издание на фестивала сбъдна множество меломански мечти. Световните хедлайнери предизвикаха истински фурор. Без изключение артистите останаха силно развълнувани от публиката на А to JazZ. “Имаме нужда от вас, както вие имате нужда от нас”, каза Рузвелт Колиър в последната фестивална вечер. Илхан Ершахин въпреки отменения си полет, пропътува разстоянието от Истанбул до София с такси, само за да се срещне с родните меломани и обеща, че това е само началото на срещите му с българска публика. Изключителният Майкъл Лийг пък се завърна в България за втори път, този път с проекта си Snarky Puppy, които бяха едни от гвоздеи в програмата.



Легендарният Джон Маклафлин стъпи на сцената на A to JazZ 26 години след последното си посещение у нас. “Настръхващо” беше най-често чуваната дума в бекстейджа на сцената, когато бандите слизаха.



Детските музикални работилници също предизвикаха възторг - над 150 деца участваха в „AtoJazZ Kids“. Присъствието на деца на фестивала също е едно от характерните неща, които впечатлиха световните изпълнители. „Никъде по света не сме виждали толкова млада публика и фенове на джаз“, категорични са те.



A to JazZ знае как да създава настроение и забавление, но и как то да продължи дълго. Джазът е свобода, а свободата върви ръка за ръка с отговорност, казва създателят на фестивала Петър Димитров и призова посетителите да направят заедно единствения фестивал без отпадък, със съзнателна мисъл и грижа за природата. Тази година разделното събиране на отпадък беше една от социалните нишки на фестивала. Заедно с Екопак България, A to JazZ организира разделно събиране на отпадъци, а събраните опаковки възлизат на над 1 тон и 500 килограма стъкло, над 1 тон и 300 килограма пластмаса и над 1 тон хартия. Те бяха предадени за рециклиране, с което фестивалът затвърждава отговорността си към любимия парк и околната среда.



A to JazZ е сцена за развитите и на български джаз таланти - звездата Рут Колева, фолклорните импровизатори „Jazzanitza“, нео-соул проектът „Trombobby x C-MO & Eдинствените им приятели“, акапелната формация „Spectrum Vocal Band“, варненската поп-джаз изпълнителка Даниела Белчева с нейния квартет и дебютният проект на младите музиканти от „Red Light District“ представиха своите най-нови албуми на сцената на A to JazZ. Френският пианист Адриен Брандеис и виртуозният тромпетист Алекс Сипягин и Биг бенда на Българското национално радио представиха изключителна програма, която допринесе за прекрасното настроение за публиката.



Подготовката за следващото издание започва още от днес. Организаторите вече обявиха и дванадесетото издание, което ще се проведе от 7 до 9 юли 2023 г. на същото място в Южен Парк 2.



Фестивалът се провеждаше с подкрепата на Столична община - част от Календара на културните събития, Министерство на културата, Министерство на туризма, Национален фонд “Култура” и бе в партньорство с Посолството на Франция, Френския културен институт и Посолството на Република Турция в България.