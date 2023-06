45 автомобила на знаменитости, които са или отвъд най-смелите ни мечти, или точно в собствените ни гаражи

Чеви Чейс - MERCEDES-BENZ SL65, 222 ХИЛ. ДОЛАРА

Филмите "National Lampoon's Vacation" дават възможност на Чеви Чейс да спечели милиони за себе си. В него той играе Кларк Грисуолд и оттогава си е спечелил 50 млн. долара нетна стойност. Малка част от тях той похарчи за своя Mercedes Benz SL65.



Избраното от Чейс возило е създадено за скорост. 625-те му конски сили достигат до 186 мили в час, а от нула до 60 мили в час се ускорява за 2,3 секунди. Той дори може да измине четвърт миля само за 11 секунди!



АЛЪН ДЖАКСЪН - CORVETTE ОТ 1962 Г., ПРИБЛ. $175K



Corvette се появява през 1953 г. и оттогава кънтри музиката е влюбена във всичко, което той може да предложи. Защо иначе за това возило ще бъдат създадени толкова много песни от жанра, като например "The Corvette Song" на Джордж Джоунс?



Подобно на много кънтри музиканти, Алън Джаксън има в гаража си автомобил Chevrolet. Той форсира цели 300 конски сили и изминава от нула до 60 мили в час за 5,9 секунди.



ДАЯН КИЙТЪН - МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ G-КЛАСА, 100 ХИЛ. ДОЛАРА





"Клубът на първите съпруги" и филмовата поредица "Кръстникът" превърнаха Даян Кийтън в име, което се помни от много поколения. В тези филми тя имаше класни персонажи, така че не сме очаквали да се разхожда в груб и готов Mercedes-Benz G-класа, но тя е такава.

SUV е оборудван с 4,0-литров V8 двигател с мощност 416 конски сили. Що се отнася до интериора му, той разполага с достатъчно пространство за комфорт, което гарантира доста приятно пътуване.

УИЛЯМ ШАТНЪР - 2002 ASTON MARTIN DB7 VANTAGE, ПРИБЛИЗИТЕЛНО. $60K





Aston Martin DB7 Vantage може и да е далеч от звездния кораб "Ентърпрайз", но все още е автомобил мечта за Уилям Шатнър. Той предлага не само скорост, но и комфорт със своя кожен салон и плюшени седалки, гарантиращи бързо и приятно пътуване.



Изборът на колела на Шатнър е доста впечатляващ, особено когато става въпрос за скорост, като разполага с 5,9-литров V12 двигател, който може да развие 435 конски сили. В рамките на 4,9 секунди той може да ускори от нула до 60 мили в час и да достигне обща скорост от 185 мили в час.



Ралф Лорен- ВИНТИДЖ БЕНТЛИ ДУХАЧ, 5 МЛН. ДОЛАРА



Като икона на стила, мнозина очакват от Ралф Лоренда кара нещо, което е екстравагантно от висок клас. Е, той не разочарова, защото този моден магнат колекционира стилни ретро автомобили, изпълнени с престиж и истории, които да разкаже. Едно от тях е неговото Bentley Blower от 1929 г.



Въпреки че първоначално е създадено за участие в 24-часовото състезание "Льо Ман", това возило всъщност няма най-добрите постижения на пистата. Все пак то печели състезанието веднъж през 1930 г. Освен това постига второ място в Гран при на Франция благодарение на 4,5-литровия двигател, направен така, че да изпреварва другите колела.



Оливия Уайлд - Range Rover, 100 хил. долара



През 2022 г. американската актриса Оливия Уайлд получи шанса да режисира филма "Не се притеснявай, скъпа". Освен самата Уайлд, в трилъра участват още Флорънс Пю и Хари Стайлс, любовният интерес на Уайлд. В миналото Уайлд е режисирала високо оценената комедия "Booksmart" с участието на Кейтлин Девър и Бини Фелдщайн.



За да отиде от дома до студиото, Уайлд винаги може да разчита на своя здрав и надежден "Рейндж Роувър" - автомобил, който се продава за около 100 хил. долара в САЩ. Надеждният "Range Rover" има мощност 355 к.с. и се предлага с мощен 5,0L P565 V8 газов двигател.

ДЖОН ТРАВОЛТА - ROLLS-ROYCE PHANTOM V, 1960 Г., ПРИБЛ. $410K



Rolls-Royce Phantom V от 1960 г., който Джон Траволта притежава, е доста необикновен. Веднага трябва да ви кажем, че това не е автомобил, а лимузина, което говори много за склонността му да вози ездачи. Какво повече можете да очаквате от човек, който има дом в частна авиационна общност, снабден със самолети и всичко останало.



Звездата от "Grease" не е единственият почитател на това превозно средство, тъй като то е предпочитано возило и за пътуванията на британските кралски особи - дори Джон Ленън и сър Елтън Джон са имали такова за себе си! Траволта все още е активен в своята индустрия и през 2020 г. участва в телевизионния сериал "Умирай Трудно".



ОПРА УИНФРИ - ВОЛКСВАГЕН БРЪМБАР, ПРИБЛ. $30K





Опра Уинфри е добросъвестна милиардерка, която е смятана за кралицата на всички медии. С цялото си богатство гаражът ѝ е пълен с Tesla Model S, Mercedes Benz 300SL Gullwing, Cadillac Escalade и Mercedes Benz E-Class Coupe.



Въпреки че е изключително заможна, едно от любимите возила на Уинфри е Volkswagen Beetle от 2012 г. През 2010 г. 275 зрители в студиото имаха щастието да получат по един за епизод на едноименното ѝ предаване. Те обаче трябваше да изчакат около година, за да пристигне автомобилът им.



МОРГАН ФРИЙМАН - TESLA MODEL S, ПРИБЛИЗИТЕЛНО $70K





Кой друг може да каже, че е играл Бог повече от веднъж през живота си? Само Морган Фрийман може, а той дори се е въплъщавал и в Нелсън Мандела, първия чернокож президент на Южна Африка. Но освен с актьорска игра, Фрийман се занимава страстно и с опазване на планетата и притежава екологична Tesla Model S.



Интересно е да се отбележи, че звездата от "Пристигна един паяк" е фен на Елон Мъск и е инвестирал в компанията на предприемача - Tesla. Те разполагат с автомобили, които имат функции за автопилот, позволяващи поддръжка на шофиране без ръце. За повече информация за Фрийман, гледайте го във филма "Vanquish" от 2021 г.



УОРЪН БЪФЕТ - CADILLAC XTS, 45 ХИЛ. ДОЛАРА





Възхищаваме се на Уорън Бъфет за разумните му навици за харчене, въпреки че е една от най-богатите личности в света. Милиардерът дори е предпочел обикновен Cadillac XTS сред всички луксозни возила, като го е запазил практичен, например когато преговаря за сделка.



Въпреки това Cadillac XTS заслужава уважение като седан, който не е нито твърде голям, нито твърде малък. Той разполага със скромен двигател с мощност 350 к.с., но може да се похвали с удобния си кожен салон. Сред многото му великолепни характеристики, осем-инчовите LCD екрани, 4G LTE свързаността и асистентите за паркиране на това возило са едни от най-добрите.



ПАПА ФРАНЦИСК - RENAULT 4, ЦЕНА НЕ СЕ СЪОБЩАВА





Защо папата се нуждае от ослепителни колела, след като обикновено го возят с шофьор навсякъде, където отиде? Върховният понтифик дори има бодигардове до себе си по всяко време. Въпреки това папа Франциск, настоящият лидер на Католическата църква, е известен с това, че пътува из целия Ватикан с Renault 4.



Папа Франциск обаче не е платил нищо за автомобила, тъй като той е подарък от отец Ренцо Зока, италиански свещеник.



БИЛ КОЗБИ - BMW 2002 TII, 1970 Г., 14,5 ХИЛ. ДОЛАРА





Бил Козби е смятан за икона в комедийния жанр, докато не изпада в немилост заради обвиненията в непристойно посегателство, които му връчват. Дори и със солидна стендъп кариера и главните си роли в "Шоуто на Козби", наред с други, той вече не получава работа от индустрията.



Дори след като е осъден, той все още разполага с 400 млн. долара на свое име. Освен това притежава Shelby Cobra Super Snake "CSX 3303" от 1965 г. и BMW "2002 tii", което е своеобразен колекционерски експонат, дори и със своите средно 120 конски сили. Моделът е от 70-те години на миналия век и има стройна, винтидж визия.

БРАЙЪН ДЖОНСЪН - ROLLS-ROYCE PHANTOM, 400 ХИЛ. ДОЛАРА





Вече можем да чуем как фронтменът на AC/DC Брайън Джонсън пее "Highway to Hell", докато се вози в своя Rolls Royce Phantom на път за разпродадените концерти. Избраното от него возило също е бързо момче, тъй като разполага с 563 конски сили и може да ускори от нула до 60 мили в час за 5,3 секунди.



Фантомът на Джонсън предлага автентично луксозно изживяване със своите плюшени кожени седалки и просторен интериор, който може да побере всичко - от екрани за гледане на филми до Bluetooth радио.



Нико Макбрейн - JAGUAR XKR-S, ПРИБЛ. $132K





От рокендрола сега да преминем към хеви метъла! Имаме Нико Макбрейн, барабанистът на Iron Maiden, отличен за това колко бързо може да свири. Неговите барабани са масивен компонент в темпото на музиката на групата, така че е съвсем естествено, че той се интересува от бързи и мощни возила.



Макбрейн и неговият Jaguar XKR-S си пасват идеално заради мощността му от 550 конски сили, който може да ускори от нула до 60 мили в час само за 3,9 секунди и има максимална скорост от 185 мили в час. С невероятните си таланти Макбрейн, който през 2020 г. става член на Залата на славата на модерните барабани, всъщност не изненада мнозина.



СТИВЪН ТАЙЛЪР - HENNESSEY VENOM GT SPYDER, 1,1 МЛН. ДОЛАРА





Емблематичната рок група Aerosmith на практика е синоним на своя фронтмен Стивън Тайлър. Той е първият човек в света, който има Hennessey Venom GT Spyder в гаража си, като го купува през 2012 г. за 1,1 млн. долара. Това беше толкова рокзвезден ход, като се има предвид, че са произведени едва пет броя от Venom.



Автомобилът е посветен на скоростта, като изминава разстоянието от нула до 60 за 2,7 секунди със своя 7,0-литров V8 двигател с мощност 1200 конски сили. През 2017 г. обаче Тайлър го пуска на търг в подкрепа на инициативата си Janie's Fund, като получава 800 хил. долара.



Барбра Страйсънд- ФОРД ЕКСПЛОРЪР, ПРИБЛИЗИТЕЛНО 1 МЛН. $32K





Барбра Страйсънд е родена да бъде изпълнител и постигането на EGOT (Emmy, Grammy, Oscar и Tony) е доказателство за това. Изпълнителката на песента "Влюбена жена" обаче не шофира, а само се вози в автомобил. Тя дори е забелязана да излиза със сина си като шофьор в този Ford Explorer.



През 2018 г., докато гостуваше в сегмента "Carpool Karaoke" на "The Late Late Show with James Corden", Страйсънд призна, докато се усмихваше, че три пъти се е провалила на шофьорския си изпит, преди най-накрая да успее да поднови шофьорската си книжка.



ДЖОН ВОЙТ - LEXUS RX, ПРИБЛИЗИТЕЛНО. $43.6K





Джон Войт не е просто баща на Анджелина Джоли, той сам по себе си е добросъвестен актьор. Той е най-известен с участието си във филми като "Среднощен каубой" и "Завръщане у дома" и дори си донесе "Оскар" за най-добър актьор с последния филм, където вдъхна живот на ролята на параплегичен виетнамски ветеран.

Войт, който се присъедини към "Тъкър Карлсън днес" през юли 2021 г., за да разкаже за религиозно преживяване, притежава хибриден автомобил с луксозен Lexus "RX". Возилото е създадено за скорост със своите 245 конски сили, които осигуряват от нула до 60 мили в час за 6,4 секунди.

Пиърс Броснан- ASTON MARTIN VANQUISH, ПРИБЛ. $298K



За някои няма друг Джеймс Бонд като Пиърс Броснан. В края на краищата той играе тайния шпионин от 1995 до 2002 г. Изглежда, че ирландският актьор споделя и любовта на героя към впечатляващите возила, тъй като по онова време е виждан в Aston Martin "DB5" и BMW 750iL "E38".

За последния му филм, "Не умирай днес", Aston Martin Vanquish, който кара, спира дъха. След това преживяване Броснан просто е трябвало да има такъв автомобил и го е получил като подарък с плакет, удостоверяващ, че е изработен по поръчка. За съжаление, той е изгорял при пожар в къщата, като е била възстановена само табелката.



ДЖЕЙМИ ЛИЙ КЪРТИС - HONDA FCX CLARITY, 33,4 ХИЛ. ДОЛАРА



Не мислите ли, че е иронично как кралицата на писъците от филмите на ужасите от 80-те години на миналия век си обича автомобил, който изобщо не реве и не пищи? Возилото, за което говорим, е Honda "FCX Clarity". Това е автомобил с водородно задвижване, който може да измине 242 мили с една клетка.



Разбира се, говорим и за Джейми Лий Къртис, която е толкова очарована от автомобила, че през 2008 г. го взема на лизинг от Honda за три години. Автомобилът се представя прилично, с двигател със 171 конски сили, който може да измине от нула до 60 мили в час за 8,1 секунди. Гледайте Къртис в "Хелоуин убива", който излезе през октомври 2021 г.



О Джей Симпсън - КАБРИОЛЕТ BENTLEY CONTINENTAL, ПРИБЛ. $200K



О Джей Симпсън беше футболна звезда, която се занимаваше с актьорство, но може би е запомнен най-вече с това, че се забърка в неприятности като прословутото преследване с кола през 1994 г. През последните години обаче единственото нещо, което го свързва с бързите возила, е неговият стилен кабриолет Bentley Continental.



Симпсън, осъден престъпник в затвора за обвинения, свързани с инцидент с взлом и кражба през 2007 г., все още получава пенсии в размер на около 250 хил. долара до 3 млн. долара от НФЛ и Гилдията на екранните актьори. Ето защо той може да пръсне известно количество пари за луксозно Bentley с ревящ 6,0-литров двигател Twin-Turbo, способен да ускори от нула до 60 мили в час за 3,7 секунди.



ДЖОН ГУДМАН - FORD F-150, ПРИБЛИЗИТЕЛНО. $70K





Сериалът "Roseanne" и биографичният филм "The Babe", където той играе бейзболната легенда Бейб Рут, са някои от проектите, които направиха Джон Гудман много запомнящо се лице в Холивуд. Но дори и с милиони на името си, носителят на "Златен глобус" не притежава скъпи колела. Вместо това той залага на скромността със своя Ford "F-150".



Гудман е едър човек и пикапът със стандартна мощност от 210 конски сили се вписва добре в неговите размери. Звездата от "Големият Лебовски" озвучава анимационното шоу "Чудовища на работа", което се излъчва по Disney+ през юли 2021 г.

Шакил О'Нийл - ВАЙДОР РОУДСТЪР, 40 ХИЛ. ДОЛАРА





Като човек с ръст над 180 см и тегло над 350 кг, животът на Шакил О'Нийл можеше да е труден, ако не беше станал голяма баскетболна легенда. Размерът му означава, че е трябвало да изработва много неща по поръчка, включително автомобилите си.



Когато искаше да си купи суперавтомобил, О'Нийл отиде в компанията Supercraft Custom Crafted Cars във Флорида и ги помоли да му направят возило, което да може да съперничи на всяко друго от този вид. В резултат на молбата му се появил автомобил, който той нарекъл Vaydor Roadster. Искате да настигнете Шак? Гледайте го в "Гаражът на Шак".



Леонардо ди Каприо - TOYOTA PRIUS, 30 ХИЛ. ДОЛАРА



Казвайте каквото си искате за Леонардо Ди Каприо, но няма съмнение, че той е дал своя принос за разпространението на информация за екологията. От една страна, звездата от "Титаник" придоби остров Блекадор Кей, като го превърна в курорт и център за изучаване на околната среда. Освен това той се отнася екологично и към своите колела и притежава Tesla Roadster и Fisker Karma.



Ди Каприо притежава и големия шеф на хибридните автомобили - Toyota Prius. Със своя 1,5-литров двигател и 77 конски сили той изпълнява предназначението си, като същевременно спестява на планетата и парите за бензин. Трейлърът на филма му от 2021 г. "Не вдигай глава" вече излезе и нямаме търпение да го гледаме.



ОЛИВИЯ НЮТОН-ДЖОН - МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ M-КЛАСА СУВ, ПРИБЛ. $18-40K



Оливия Нютън-Джон се превърна в икона, след като изигра ролята на Санди Олсън във филмовата адаптация на "Grease" от 1978 г. В края на краищата тя продължи напред и изкова за себе си успешна музикална кариера, която доведе до четири награди "Грами" и десет Американски музикални награди.

Избраният автомобил на този природозащитник и защитник на правата на животните е Mercedes-Benz M-Class SUV. Със стил и комфорт, возилото я пренася от точка А до точка Б със своите 525 конски сили, като предлага максимална скорост от 155 мили в час. През 2020 г. Нютън-Джон участва в австралийския комедиен филм "Много добрият господин Дънди".



ЖАН РЕНО - CADILLAC SRX КРОСОУВЪР, 30 ХИЛ. ДОЛАРА





С участието си във филма "Леон: Професионалистът", Жан Рено придобива световна слава. Филмът води до много възможности и той трябва да играе в други големи проекти като "Годзила", "Мисия: Невъзможна" и "Шифърът на Леонардо".



Френският актьор шофира луксозен Cadillac SRX Crossover с множество радари, вибриращи предпазни седалки, камери и сензори за безопасност. Със своите 308 конски сили той също така може да изминава разстоянието от нула до 60 само за осем секунди. Рено доказва актьорските си умения още веднъж във филма от 2020 г., озаглавен "Портиерът", в който играе заедно с Руби Роуз.



ДЖЕЙМС КАМЕРЪН - КАБРИОЛЕТ CALLAWAY TWIN TURBO SPEEDSTER ОТ 1991 Г., ПРИБЛ. $186.6K





Когато си режисьорът, стоящ зад филми като "Аватар", "Титаник" и "Терминатор", тогава парите не са проблем, когато става въпрос за закупуване на какъвто си поискаш автомобил. Със 700 млн. долара на свое име Джеймс Камерън е успял да се сдобие с кабриолет Callaway Twin Turbo Speedster от 1991 г.



Автомобилът е направен от компанията за производство на специализирани автомобили Callaway Cars Inc. и е подарък от любов за Линда Хамилтън, неговата тогавашна приятелка и бъдеща съпруга. Той беше елегантен с ултрачерно покритие и беше направен с базата на Corvette кабриолет от 1991 г., като демонстрираше 450 конски сили.



ДЖЕРИ СЕЙНФЕЛД - ПОРШЕ 959, 700 ХИЛ. ДОЛАРА



Зайнфелд е един от най-гледаните ситкоми от 90-те години (а и в историята като цяло), а Джери Зайнфелд изигра безупречно едноименния главен герой. Той се справя толкова добре с кариерата си, че може да си позволи собствена колекция Porsche. Всъщност неговата е една от най-екстравагантните в света, с 47 Поршета, включително това Порше "959".



Първоначално произведено като рали състезателен автомобил от клас B, само 200 броя Porsche "959" са произведени, за да отговорят на правилата за хомологация на ФИА. Това возило се справя с брутална скорост с добър 2,8-литров двигател, който предлага 444 конски сили. Чрез "23 часа до убийството" на Netflix Зайнфелд донесе у дома наградата "Изборът на критиците" за най-добър комедиен спектакъл.

Дик Ван Дайк- JAGUAR XJ, ПРИБЛ. $70K



Дик Ван Дайк може и да е на 90 години, но не е близо до пенсия. Както се казва в Yahoo! News, той не смята, че някога ще се пенсионира. През 2020 г. видяхме човека зад "Шоуто на Дик Ван Дайк" да се появява в телевизионното предаване "Kidding", което доказва, че той все още го има.



Ван Дайк също както винаги обича бързите возила и разполага с Jaguar "XJ" само за себе си. Въпреки че автомобилът се запалва, докато той е в него през 2013 г., на следващия ден той продължава да купува друг. Не можем да го виним за това, че обича Jaguar "XJ" с неговата максимална мощност от 522 конски сили.



ХЪЛК ХОГАН - 1994 Г. DODGE VIPER RT/10, 60,3 ХИЛ. ДОЛАРА



Може да не знаете кой е Тери Болеа, но има голям шанс да познавате сценичния му образ Хълк Хоган. Разбира се, човекът не ходи да се бори с хора по улиците, но обича да носи марката Хълк извън ринга, когато става въпрос за външния му вид и дрехи.



Всеки негов фен може да разбере колко силно този Dodge Viper "RT/10" от 1994 г. излъчва енергия на Хълкамания и е подходящо наречен Хълкстър. С мощност от 449 конски сили той може да измине от нула до 60 мили в час за 4,5 секунди. През януари 2020 г. Хоган го продава на търг.

Чарлз III - JAGUAR I- PACE, $69.5K





Като член на кралското семейство не можем да виним принц Чарлз, че иска да пристига със стил, и той го прави със своя Jaguar I- PACE. Стандартният избор за кралските особи е Rolls-Royce, но като следващ в линията за трона принцът може да избере каквото и да е возило, с което иска да бъде воден.

Той получи автомобила по благородна причина, тъй като I-PACE е първият официален изцяло електрически автомобил на кралското семейство. С мощност 394 конски сили той е и един от най-бързите електрически автомобили, като се движи от нула до 60 мили в час само за 4,5 секунди. Той дори се предлага с 4G Wi-Fi!

Мат Търнър - Audi R8, неизвестна цена



Феновете на футбола може би познават играча Мат Търнър, който играе за американския национален отбор и британския клуб Арсенал. Вратарят печели почти 42 хил. долара на седмица със своя отбор и със сигурност знае как да похарчи всеки цент от тях.



Сайтът 21 Motoring пише пълна статия за автомобилите, които притежава Търнър. Освен Ford Mustang GT, в гаража му се намира и най-зловещото чудовище на Audi - Audi R8. Автомобилът е с V10 двигател с мощност 562 конски сили. Въпреки че времето и цената на покупката са неизвестни, базовата цена на модела за 2023 г. е на стойност около 158 хил. долара, според carsusnews.com.



Брендън Ааронсън - Audi S5, 54,5 хил. долара



Брендън Ааронсън е роден в Ню Джърси футболист, който играе за американския национален отбор и за английския клуб Лийдс Юнайтед. 21 Motoring дава обстойно описание на неговите автомобили: Audi S5, Jeep Wrangler и Chevrolet Camaro.



Говорейки за най-скъпия му автомобил, S5 струва около 54,5 хил. долара. Той има осемстепенна автоматична трансмисия и е със задвижване на всички колела. Освен че вътре има всички необходими луксове, които човек може да очаква, автомобилът има и опционални 19-инчови гуми за изпълнение. Понякога феновете му го наричат Медфорд Меси, за да го сравнят с великия футболист Лионел Меси.



Кристиан Пулишич - McLaren 570S, 242 хил. долара



Играчът на американски футбол Кристиан Пулишич също е автомобилен ентусиаст като своите колеги. Три забележителни имена в колекцията му от автомобили включват McLaren 570S, Mercedes-Benz G63 AMG и Shelby GT500. Стойността на 570S е почти 242 хил. долара, според блог на Carmoola.co.uk.



Футболистът, макар да е свързан с Челси, от 2019 г. е под наем в германския клуб Борусия Дортмунд. Той вкара три гола в първите си девет участия с отбора като атакуващ полузащитник и крило. Извън футбола Пулишич е голям футболен фен и следи отборите от източното крайбрежие - Ню Йорк Джетс, Ню Йорк Рейнджърс и Филаделфия 76ърс.

ТЕД НЪГЕНТ - 2015 DODGE CHALLENGER HELLCAT, 70 ХИЛ. ДОЛАРА



Рок звезди като Тед Нюджънт заслужават рокендрол возило, което да съпътства рокендрол начина им на живот. Ето защо музикантът се спря на мощния Dodge Challenger Hellcat 2015, който изглежда страхотно и също така се представя на най-високо ниво.



Ако не знаете, това е същото возило, което разби сърцата на феновете на мускулестите автомобили на Chevrolet и Ford, след като се появи с впечатляващите 707 конски сили. Тя е малко по-слаба от тази на друг претендент, произведен от НАСА за работа на Марс. Hellcat може да развие 60 мили в час за 3,6 секунди и 150 мили в час за 17 секунди.



САЛИ ФИЙЛД - LEXUS RX 450H, 45,7 ХИЛ. ДОЛАРА



За по-младите поколения Сали Фийлд е майчината фигура, която пресъздаде леля Мей във филмите "Невероятният Спайдърмен". Но за по-възрастните тя е една от най-добрите в Холивуд, спечелила два Оскара. Изпълненията ѝ в класически хитове като "Норма Рей" и "Гиджет" са просто хипнотизиращи.



Фийлд, която все още е активна и се е снимала в "Десанти от друго място" през 2020 г., се е возила в своя Lexus "RX 450h". Да, това е нещо като кола за майки, но неговият V6 двигател може да изкара добри 308 конски сили. Освен това е икономичен, тъй като с пълен резервоар може да измине до 533,2 км.



Аарон Роджърс - Chevrolet Camaro Convertible, 30 хил. долара



През 2022 г. издания като списание People и Page Six съобщиха, че суперзвездата от NFL Аарон Роджърс и актрисата Шайлин Уудли са се разделили "отново". Роджърс обаче би трябвало да може да намери утеха в колекцията си от скъпи автомобили, която включва Chevrolet "Camaro Convertible", който е получил на безценица.



Макар че "Камаро кабриолет" се продава за около 30 хил. долара в САЩ, Роджърс се сдоби с него безплатно, след като спечели изданието на Супербоул през 2011 г. Автомобилът е подарен на Роджърс - носител на наградата Super Bowl MVP за тази година - от Tiffany & Co.



МАЙКЪЛ КЕЙН - ROLLS-ROYCE SILVER SPIRIT, 21 ХИЛ. ДОЛАРА



Неотдавнашните му забележки за това, че "Най-добрите продавачи" от 2021 г. може да се окаже последният му филм, предизвикаха доста вълнения сред феновете на Майкъл Кейн. Негови представители обаче потвърдиха пред Variety, че актьорът изобщо не се пенсионира, така че вече можем да въздъхнем с облекчение.

РОБЪРТ РЕДФОРД - 1964 Г., ПОРШЕ 904 ГТС 1,4 МЛН. ДОЛАРА



Човекът с най-невероятния кокни акцент в историята на Холивуд си остава човек от класа, както показва класическият му Rolls-Royce Silver Spirit от 1984 г. Автомобилът, продаден на търг през 2018 г., е изцяло за лукс и комфорт със своето самонивелиращо се окачване и хидравличен контрол на височината на возене. Ще се изненадате да научите, че първият му автомобил също е бил Rolls-Royce!



CHER - PORSCHE BOXSTER S, ПРИБЛ. $59K



Шер вдъхновява всички, тъй като продължава да бъде заета жена в своите 70 години. С всички места, до които трябва да стигне, изпълнителката на "Believe" е избрала бързото пътуване в своето Porsche Boxster S, чиито характеристики на двигателя генерират върхова скорост.



Возилото на Шер разполага с 256 конски сили, които могат да развият 164 мили в час при максимална скорост. Удивително е също така, че то изминава разстоянието от нула до 60 за 5,7 секунди. Автомобилът обаче е доста тежък по отношение на горивото, като изразходва 2,7 галона на всеки 60 мили. През 2021 г. Богинята на попа ни благослови с нова песен, озаглавена "Walls".



Хари Стайлс - Mercedes-Benz 230SL, 54 хил. долара



След като се прочу с работата си като музикант, заемащ челни позиции в класациите, Хари Стайлс преминава към актьорството. Това му се удава много успешно, като получава роли в известния военен филм "Дюнкерк" и в продукциите "Моят полицай" и "Не се притеснявай, скъпа" през 2022 г. Последната е режисирана от любовния му интерес, колежката му актриса Оливия Уайлд.



Изключително модерна знаменитост, Стайлс е бил забелязан да шофира ретро автомобил Mercedes-Benz "230SL" в миналото. Стилният автомобил се продава за около 54 хил. долара в Съединените щати и е красив колекционерски автомобил. Белият "230SL" на Стайлс изглежда особено добре и е изключително добре запазен.

Брус Уилис - 1968 SHELBY GT500 КАБРИОЛЕТ, ПРИБЛИЗИТЕЛНО. $161K



Какво е общото между Джими "Лалето" Тудески и Джон Маклейн? Ами и двамата са яки момчета, пресъздадени от един и същи актьор - Брус Уилис. За екшън звезда като него трябва да се използва чист, среден мускулест автомобил, а това е легендарният Shelby "GT500" от 1968 г.



Уилис притежава кабриолет и сигурно обича да сваля покрива. Звездата от "Умирай трудно" трябва да се наслаждава и на двигателя му с мощност 355 конски сили, който му помага да ускори от нула до 60 за 6,5 секунди. "Полунощ в Комендантската градина" и "Космически грях" са два филма, в които Уилис участва през 2021 г.

БАРИ МАНИЛОУ - RANGE ROVER, 1988 Г., ЦЕНА НЕРАЗКРИТА





Бари Манилоу може и да е известен като певец, но той е много повече от това. Той е и продуцент, работил по успешни албуми на Дион Уоруик, Бет Мидлър и Сара Вон. Изпълнителят има и награда "Грами" за огромния си хит "Copacabana".



Манилоу не е от знаменитостите, които демонстрират притежанията си, въпреки че нетното му състояние възлиза на 100 млн. долара. В някакъв момент този Range Rover от 1988 г. е бил новаторски и той е имал такъв в гаража си. Манилоу, който участва в "Resident Alien" на SYFY, обаче не разкрива колко е платил за него.



КАРЕМ АБДУЛ ДЖАБАР - КАБРИОЛЕТ PACKARD SUPER 8 ОТ 1948 Г., ПРИБЛИЗИТЕЛНО $110K



Легендарният Карим Абдул-Джабар от "Лос Анджелис Лейкърс" чупи всякакви рекорди, участва в 19 мача на звездите и печели шест награди за MVP. С всичките си постижения той може да си позволи всички екстри в живота, включително своя Packard Super 8 Convertible от 1948 г.

През 2014 г. Абдул-Джабар оповести покупката на автомобила си в Twitter, въпреки че не сподели колко е платил за него. Но според TM Sotherby's приблизителната стойност на кабриолета на търг е 60 000 до 80 000 паунда (приблизително 82 000 до 110 000 долара). Освен с баскетбол Абдул-Джабар се занимава и с актьорско майсторство и бойни изкуства, като веднъж дори тренира с Брус Лий.



Джеф Голдблум - ТОЙОТА ПРИУС, ПРИБЛИЗИТЕЛНО. $24K





Джеф Голдблум озвучава д-р Армстронг във филма "Бебето на шефа" от 2021 г: Семейният бизнес". През същата година той озвучава и филма на Marvel "Какво би станало, ако...?". Една от най-запомнящите се негови роли обаче е тази на Дейвид Левинсън - природозащитник, който пътува с велосипед вместо с автомобил заради въглеродните емисии. Той го изиграва във филма "Денят на независимостта" от 1996 г.



Тази черта на характера трябва да е прилепнала към Голдблум, който кара екологичен Prius - първият в света електрически хибриден автомобил. Науката зад него се състои в това, че той изгаря по-малко гориво благодарение на втория си електрически двигател, което създава по-малко въглеродни емисии.



КЕВИН КОСТНЪР - AUDI S8, ПРИБЛИЗИТЕЛНО. $330K



Кевин Костнър се занимава с актьорско майсторство от 70-те години на миналия век, изминавайки пътя до превръщането си в холивудска звезда от А-листата с 250 млн. долара на името си. С толкова много пари в ръцете си двукратният носител на "Оскар" разполага с всички средства, от които би се нуждаел един бензинов пилот като него.



Форд Мустанг и пикап Тойота са само две возила от колекцията на Костнър. Той има и Audi S8 - луксозно возило с V8 двигател, който развива 563 конски сили. През 2021 г. Костнър се превъплъщава в ролята на Джонатан Кент, осиновител на Кларк Кент/Супермен, в "Лигата на справедливостта" на Зак Снайдър.

ДЕНЗЪЛ УОШИНГТЪН - ASTON MARTIN VANQUISH, 300 ХИЛ. ДОЛАРА



Дензъл Уошингтън печели два "Оскар"-а за работата си в "Слава" и "Тренировъчен ден", което е доказателство за актьорското му майсторство. Освен талантите си, той е и сърцеразбивач, както потвърдиха от Daily Mail, когато направиха статия защо той все още е такъв дори на 60 години.



Звездата от "The Equalizer" е собственик на Aston Martin Vanquish. Автомобилът, станал известен като автомобил на Бонд чрез "Умирай в другия ден", е класен и бърз, като 565 конски сили го отвеждат от нула до 60 мили в час за 3,8 секунди. Уошингтън се снима заедно с Джаред Лето и Рами Малек в трилъра "Малките неща" от 2021 г.



РИЧАРД ЧАМБЪРЛЕЙН - TRIUMPH STAG, 1971 Г., ЦЕНА НЕРАЗКРИТА





През 60-те години Ричард Чембърлейн изгрява като тийнейджърски сърцеразбивач чрез медицинския сериал "Д-р Килдаре". След като изобразява оригиналния Джейсън Борн в телевизионния минисериал "Самоличността на Борн", той придобива още по-голяма слава. Ретро чарът му се пренася и върху избраното от него возило - Triumph Stag от 1971 г.



Автомобилът е доста красив, а елегантният му дизайн и кафявият кожен салон го правят желан перспективен автомобил, особено сред колекционерите. Въпреки това той разполага само със 145 конски сили и му липсва производителност на двигателя. Чембърлейн остава активен в актьорската индустрия и участва във филма "Finding Julia" от 2019 г.

ICE-T - BENTLEY CONTINENTAL GT, ПРИБЛИЗИТЕЛНО. $176K



Ice-T е един от най-великите рап изпълнители, излезли през 80-те години. Но освен това той навлезе и в хеви метъл сцената с групата си Body Count. Човекът с много таланти (също така актьор и продуцент) поддържа уличния си авторитет със своето Bentley.



Собственият Continental GT на Ice-T не само изглежда стилно елегантен, но и може да развива безумна скорост. В края на краищата, той разполага с 626 конски сили, които могат да стигнат от нула до 60 мили в час за 3,6 секунди. Между 2002 и 2021 г. Ice-T играе детектив Одафин Тутуола в сериала "Закон и ред: Специални жертви" сериал.

ДЪСТИН ХОФМАН - TESLA ROADSTER, 200 ХИЛ. ДОЛАРА



Дъстин Хофман влиза в Холивуд през 60-те години и оттогава печели пари с големи филми като "Хук", "Човекът дъжд" и "Избухване". Нищо чудно, че има 100 млн. долара в банката! С всички тези пари в брой той със сигурност не е имал проблеми да се сдобие с Tesla Roadster на стойност 200 хил. долара.



Roadster е електрически автомобил, който е един от най-бързите на пазара. Той може да ускори от нула до 60 мили в час само за 3,7 секунди, като достига максимална скорост от 125 мили в час. Може да измине до 244 мили само с едно зареждане, така че Хофман трябва да се забавлява много, докато го кара.

АЛЕКС КАРУЗО - JEEP WRANGLER, 31 ХИЛ. ДОЛАРА





Като член на отбора на Лос Анджелис Лейкърс, Алекс Карузо печели шампионата на НБА през 2020 г. Той е един от онези звездни спортисти, които ценят своето уединение, но все пак понякога е забелязван на пътя, като на някои папарашки снимки се вижда, че кара жълт Jeep Wrangler.



За да си купи Wrangler с две врати, човек трябва да разполага с около 28 хил. долара, които да похарчи. Карузо обаче е платил около 31 хил. долара, тъй като неговото возило е модел с четири врати.

Клинт Истууд - Ferrari 275 GTB, 3,08 млн. долара

Бившият продуцент, режисьор и актьор Клинт Истууд е известен с многобройните си творби. През кариерата си е изпълнил няколко роли като "Мъжът без име" в трилогията "Долари", "Антигероят" в "Мръсният Хари" и други, които са му донесли международна слава. Благодарение на работата си Истууд се радва на доста голямо богатство и си позволява да похарчи част от състоянието си за впечатляваща колекция от автомобили. Някои от моделите, които включва колекцията му от автомобили за милиони долари, са: Ford Roadster от 1932 г., Ferrari 275 GTB от 1966 г., Austin Healey 100M от 1955 г., кабриолет Lincoln K Series от 1937 г., кабриолет Eldorado Series 62 от 1955 г., роудстър Jaguar XK150 от 1960 г. и скъпоценният му Gran Torino Sport от 1972 г.

БРУС СПРИНГСТИЙН - RANGE ROVER L322, ПРИБЛИЗИТЕЛНО $89K

Брус Спрингстийн, известен още като The Boss, е известен с хитове като "Glory Days", "Born In The U.S.A." и "Hungry Heart". Изпълнителят държи на стилното каране и наред с много други притежава ретро мотоциклет Triumph и няколко Harley, с които може да се похвали.

Все пак Спрингстийн обича своя Range Rover "L322". Той не се отличава със светкавична скорост, като се движи от нула до 60 мили в час за около осем секунди, но е удобен с просторния си интериор. Наличието на офроуд конструкция означава и по-плавно шофиране по асфалт.

