2024 Mercedes C 63 S E Performance получава AWD и 671 к. с. от хибриден четирицилиндров двигател

Mercedes се отказва от V-8 в C 63 за 2024 г. Но това, че осемцилиндровият двигател е изчезнал, не означава, че този M3 боец е загубил предимствата си. Той е по-мощен от всякога - 671 к. с. и 752 Нм въртящ момент.



Mercedes-AMG C 63 S E Performance от 2024 г. е получил съществена промяна на задвижването, за да бъде сигурен в бъдещето си за години напред. В сърцето му се намира невероятният 2,0-литров четирицилиндров турбокомпресор M139, който тук използва електрическо турбопълнене, за да премахне забавянето, да подобри ефективността и да генерира повече мощност. За C 63 той получава по-голям турбокомпресор, което води до заявена мощност от 476 к. с. при 6750 об/мин и 402 Нм въртящ момент между 5000 и 5500 об/мин. Това го прави най-мощният четирицилиндров двигател, произвеждан някога. Той се свързва със стандартната система за задвижване на всички колела 4Matic+ чрез деветстепенна автоматична трансмисия с многодисков съединител.