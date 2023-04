Най-скъпите трансформации в Холивуд

Шер - 750 000 долара



Богинята на попмузиката винаги е била любителка на трансформациите - както хирургически, така и артистични. Шер никога не е избягвала козметичните си процедури и все още изглежда страхотно на 70 години.



Като цяло Шер смята, че е похарчила около 750 000 долара за козметични процедури. Като се има предвид, че много операции трябва да се допълват през годините, не е изненадващо, че сметката на Шер за поддържане на красотата е висока. Певицата и актриса си е правила операции на клепачите, ринопластика, уголемяване на гръдния кош, лифтинг на лицето, стоматологична хирургия и редовен ботокс.



Иги Азалия - 40 000 долара



Австралийската рапърка Иги Азалия претърпя доста голяма трансформация, откакто се появи за първи път на музикалната сцена. Звездата е разказвала за уголемяването на гърдите си и пластиката на носа, а източници предполагат, че е имала и имплант на брадичката, пълнители за устни и повдигане на веждите.



Звездата заяви пред Елън ДеДженерис, че не се е "нуждаела" от операция, но че "това е личен избор". Тя каза: "Всеки, мъж или жена, трябва да може да вземе информирано решение и ако искаш да промениш нещо, тогава това зависи от теб".



Клои Кардашиян - 100 000 долара



Не е изненада, че сестрите Кардашиян-Дженър са фенове на промяната на външния си вид. Около братята и сестрите винаги са се носели слухове за импланти на дупето и пълнители на устните, но не е ясно какви точно процедури са си направили. В случая с Клои източниците предполагат, че звездата се е подложила на липосукция или е имала инжекции за дупе.



Съдейки по последните снимки на звездата, изглежда, че КоКо си е направила някои козметични операции на лицето. По-рано тя е казвала, че "на пластичната хирургия трябва да се гледа почти като на грима [...] и не мисля, че в това има нещо лошо".



Сюзън Сомърс - 20 000 долара



Известна с ролята си на Криси Сноу в сериала "Компанията на тримата", Сюзън Сомърс шокира публиката, когато през 2010 г. се подложи на пластична операция. Смята се, че звездата си е направила лифтинг на лицето със стволови клетки, който не е одобрен от FDA. По онова време, докато участва в телевизионни токшоута, лицето ѝ изглежда подпухнало и неравни.

Ники Минаж - 40 000 долара

За повечето хора е ясно, че рапърката Ники Минаж е претърпяла няколко хирургически трансформации. Звездата обаче отрича някога да е променяла лицето си хирургически, като обяснява острия си нос с контурирането.

Смята се, че Ники Минаж е прехвърлила мазнини отстрани на бедрата си, за да направи талията си по-тънка, а задните си части - по-големи. Предполага се също, че звездата си е сложила импланти в дупето, увеличила е гърдите си, използвала е пълнители и ботокс. Изпълнителката на "Анаконда" също така е обвинявана, че си е правила процедури за изсветляване на кожата.

Пийт Бърнс - 300 000 долара

Вокалистът на "Мъртъв или жив" Пийт Бърнс е трагична жертва на прекомерни пластични операции. Смята се, че певецът е имал общо около 300 операции, включително много коригиращи процедури. За съжаление това е довело до това, че изпълнителят на "You Spin Me Round (Like a Record)" има "съскаща" и пухкава кожа.

Първоначално Пийт Бърнс е търсил "физическо съвършенство" с козметичните си операции. В крайна сметка той коментира за себе си: "Имам скоби, гайки, болтове, шевове, всичко. Аз съм Франкенщайн." За съжаление Пийт Бърнс умира през 2016 г. на 57 години.

Мег Райън - 30 000 долара

Мег Райън е друга актриса, чиято кариера в крайна сметка пострада в резултат на козметичните ѝ операции. Не е ясно какви точно процедури е имала актрисата, но източници предполагат, че е имала мазнини или пълнител, прехвърлени в бузите ѝ.

По тази причина очите на актрисата изглеждат по-малки, което я прави по-малко разпознаваема като цяло. Смята се също така, че Мег Райън си е направила операция на носа, пълнители на устните, ботокс и лифтинг на лицето. Като цяло сметката за тези видове процедури е доста над 30 000 долара.

Меган Фокс - 60 000 долара

Може би е изненадващо, че Меган Фокс се е подложила на значителни хирургически процедури. Това обаче е добро напомняне, че дори "естествено" изглеждащите холивудски красавици са похарчили значителни парични средства за поддържане на добрия си външен вид.

Смята се, че общо актрисата си е направила три операции на носа, уголемяване на гърдите, лазерно обновяване на кожата, пълнители за бузи, инжекции за устни, повдигане на клепачите и ботокс. Очевидно козметичните промени и стоматологичните операции на Меган Фокс са ѝ стрували около 60 000 долара. Тя обаче никога не е говорила за нито една от козметичните си процедури.

Доли Партън - 250 000 долара

Друг известен почитател на пластичната хирургия е Доли Партън. Звездата е израснала в Апалачите и се е възхищавала на местна жена с руса коса, дълги нокти и червило. През годините Доли се преобразява в руса бомба, коментирайки: "Ще се изненадате колко струва да изглеждаш толкова евтино".

Доли Партън си е направила няколко операции за уголемяване на гърдите, лифтинг на лицето, липосукция, пластика на носа, операции на клепачите и повдигане на веждите. Тя се шегува: "Ако видя, че нещо е увиснало или се влачи, отивам да го подрежа, подгъна или изсмуча!"

Донатела Версаче - 50 000 долара

Друга жена, която не се страхува от не толкова естествената красота, е Донатела Версаче. Всъщност модната дизайнерка е казала: "Не вярвам в напълно естествената красота на жените." Това е ясно!

Не е известно какво точно си е правила Версаче през годините, но се предполага, че си е правила ботокс, пълнители, лазерни процедури, повдигане на веждите и лифтинг на лицето. Въпреки спекулациите, повечето източници са съгласни, че модната икона никога не е правила нищо с носа си. Странно, но ние сме впечатлени!

Мики Рурк - 40 000 долара

Известен с доста драматичния си външен вид е и актьорът Мики Рурк. Първоначално звездата е хвалена за добрия си външен вид, но търси хирургическа намеса заради боксовата си кариера. Актьорът твърди, че лицето му се е увредило от боевете и че е отишъл при грешния хирург, за да го поправи.

Като цяло Мики Рурк си е направил шест лифтинга на лицето и операция на носа. Спекулира се, че звездата е имал и трансплантации на коса... и твърде много ботокс.

Ким Кардашиян - 2 милиона долара

Разбира се, между тези снимки на Ким Кардашиян има няколко десетилетия. Въпреки това, тя вероятно прилича повече на естествената си същност, отколкото нейните братя и сестри Кайли и Клои. Въпреки че Ким К. си направи рентгенова снимка на дупето, за да докаже, че няма импланти, звездата определено е имала много процедури.

Смята се, че КиКи си е направила уголемяване на гърдите, корекция на носа, липосукция, повдигане на линията на косата, ботокс, повдигане на дупето, коремна пластика, уголемяване на брадичката, пълнители за устни и импланти в скулите. Пфу!

Майкъл Джексън - 1 милион долара

Ето още една жертва на прекомерната пластична хирургия - принцът на попа Майкъл Джексън. Звездата живееше с кожно заболяване - витилиго, което караше участъци от кожата му да губят пигментацията си. В резултат на това, както и по други причини, звездата изсветлява кожата си.

Смята се, че Майкъл Джексън си е направил лифтинг на челото, операция на скулите, операция на устните и ринопластика. Звездата също така си е направила вдлъбнатина на брадичката, редовно си е инжектирала пълнители и си е татуирала устни, вежди и очна линия.

Деми Мур - 50 000 долара

Повечето хора познават повече актрисата Деми Мур, която изглежда като нещо средно между тези две снимки. След като стана известна, звездата похарчи около половин милион долара за лифтинг на лицето, ботокс, гръдни импланти и лазерни процедури. Всъщност тя специално си е направила лазерна обработка на бръчките на коленете.

Подобно на Джейн Фонда, Мур смята, че процедурите са помогнали на кариерата й. Неотдавна актрисата шокира зрителите, когато се разходи по време на Седмицата на модата в Париж, изглеждайки не като себе си.

Джейн Фонда - 70 000 долара

Отново има десетилетия между тези две снимки, но актрисата Джейн Фонда е известна с това, че е използвала операция, за да запази младостта си. Всъщност звездата е казвала: "Тогава хората изглеждаха по-възрастни. Бих искала да съм достатъчно смела, за да не си правя пластични операции, но мисля, че си купих едно десетилетие."

Джейн Фонда е признала, че си е направила уголемяване на гърдите, лифтинг на лицето, повдигане на очите и работа по челюстта. През 2020 г., на 82-годишна възраст, актрисата Джейн Фонда заяви, че се отказва от пластичната хирургия.