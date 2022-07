Ди със завещание 4 г. преди катастрофата, от $31,5М дава 25% на многото деца, на които е кръстница

Още през 1993 г., на 1 юни, веднага след развода с Чарлз, който явно е оценявала като заплаха за бъдещето си, само на 32 години, четири лета преди да загине в мистериозната катастрофа в Париж, която нищихме, принцеса Даяна подписва своята „последна воля и завещание”. При смъртта си на 30 август 1997 г. тя оставя 31,5 млн. долара, които са 57 367 800 долара днес. Измерено в паундове, тогавашните нейни 21 милиона днес са 40 725 300 лири (девалвацията е 93,93%, на практика двойна).



Те са изненадващо разделени. 75% остават за нейните двама синове Уилиам и Хари, но 25% трябва да бъдат равномерно раздадени на многото деца по цял свят, на които е кръстница, като в този дял влиза и оставеното на Пол Бътлър – нейния верен частен иконом и най-добър приятел.



Завещанието на Даяна винаги е било от голям публичен интерес, но подробностите по него тепърва започват да излизат, като последните детайли научихме от знаменитото интервю на сина й Хари и съпругата му Меган пред прочутата американска тв водеща Опра Уинфри, след като подобно на принцесата, и те избягаха от кралското семейство.



Хари тогава разкри, че е станало възможно да напусне двореца и да има пари да издържа себе си и своето младо семейство единствено и само поради парите – 13 милиона долара, без да се броят допълнителните съкровища като недвижимости, бижута и др., които е наследил от майка си.



Състоянието му е уредено чрез т.нар. Discretionary Fund, който трябва да бъде на разположение на двамата й синове и техните – бъдещи при смъртта й – семейства. Тя специално е уточнила в последната си воля, че съпругите на нейните момчета – сега това са Кейт Мидълтън и Меган Маркъл, имат „учредено право да приемат и да използват средства от този фонд”. Така тя е осигурила и внуците си, в случай, че семействата на принцовете не потръгнат.



В деня след написването на завещанието, Даяна създава допълнителен документ, наречен the Letter of Wishes, или Писмото на желанията, с който възлага разпределението на нейната уникална колекция от прескъпи бижута. Отново 75% отиват за Уилиам и Хари, а останалите 25% са предназначени за децата, на които е била кръстница – много от тях супер бедни и от чужбина, срещнати по време на нейните многобройни благотворителни мисии.



Специално е упоменато и как недвижимата й собственост се разпределя между момчетата. Условието на майка им е тя да не им бъде достъпна за сделки, преди да навършат 25 години всеки.







За съжаление, след смъртта на Даяна завещанието е оспорено от майка й и сестра й, които вадят версия, наречена The Arrangement – редакция от 1996 г. – по същото време, когато Даяна, както вчера писахме, споделя опасността да бъде убита. Според нея е отложена датата за влизане на Уилиам и Хари във владение на полагащото им се, като то е преместено до навършването на 30 години на всеки от принцовете. От документа се разбира, че тогава собствеността е оценена на 10 милиона паунда, което са днени 20 милиона паунда. The Arrangement преразпределя и оставеното за 17-те деца, на които