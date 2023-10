Time Out разкри "най-готините" квартали в света за 2023 г.

Квартал на изкуствата в Мадрид, устойчив квартал в Мелбърн и перспективна зона в Меделин - какво е общото между тези места?



Според световното издателство Time Out те са сред най-готините квартали в света.



Всяка година Time Out се допитва до свои служители и сътрудници от цял свят, за да състави списък с 40-те най-забавни, интересни и модерни квартала.



Начело на списъка за 2023 г. е Лаурелес в оживения колумбийски град Меделин, който е роден град на музикантите Джей Балвин и Карол Джи.



Според Time Out перспективният квартал Лаурелес има "доста спокойна репутация", въпреки че в него се намират футболният стадион Estadio Atanasio Girardot и прочутата улица за нощен живот La 70.



Все пак досега той е устоял на джентрификацията, която са преживели други квартали на Меделин, а Луис Гомес от Time Out отбелязва, че традиционните продавачи на плодове все още бутат количките си по улиците на Лаурелес.

Пет от 10-те най-готини къщички се намират в Европа, като крайбрежната улица Хавнен в Копенхаген и историческият квартал Смитфийлд в Дъблин попадат в списъка за първи път.

Квартал Смитфийлд в Дъблин, Ирландия, е най-високо оцененото място в Европа.

В Азия е отличен оживеният квартал Шеунг Уан в Хонконг, а в САЩ най-добре се представя кварталът Мид Сити, където се предлага една от най-добрите храни - и това е много, като се има предвид, че целият град е известен с чудесната си храна - в Ню Орлиънс.

Isola, което на италиански означава остров, е най-готиният квартал в Милано.

Най-готините квартали на Time Out за 2023 г.



- Лаурелес: Меделин, Колумбия

- Смитфийлд: Дъблин, Ирландия

- Карабанчел: Мадрид, Испания

- Хавнен: Копенхаген, Дания

- Шеунг Ван: Хонконг

- Брунсуик Ийст: Мелбърн, Австралия

- Среден град, Ню Орлиънс

- Изола: Милано, Итали

- Запад: Амстердам, Нидерландия

- Томигая: Токио, Япония

Източник: CNN