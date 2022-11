Тежката депресия се облекчава с една доза синтетична "вълшебна гъба"

Според ново проучване еднократна доза от синтетична версия на променящия съзнанието компонент на вълшебните гъби - псилоцибин, подобрява депресията при хора с резистентна на лечение форма на заболяването, предаде CNN.

Рандомизираното, двойно сляпо клинично изпитване, което авторите наричат "най-голямото по рода си", сравнява резултатите от 25-милиграмова доза с 10-милиграмова и 1-милиграмова доза синтетичен псилоцибин, COMP360, който се прилага в присъствието на обучени терапевти.



Резултатите от проучването, публикувани в сряда в The New England Journal of Medicine, показват "незабавен, бърз, бързодействащ и устойчив отговор на 25 милиграма (COMP360)", казва съавторът на проучването д-р Гай Гудуин, почетен професор по психиатрия в Оксфордския университет в Обединеното кралство.