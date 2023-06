Що е Връзкова интелигентност и как да подразделяме приятелите си?

Може би сте чували за EQ, съкращение от емоционална интелигентност, и IQ, съкращение от коефициент на интелигентност, но вероятно не сте запознати с RQ: Релационната интелигентност, или умението да се ориентирате добре във взаимоотношенията.



RQ става все по-важна, защото всяка една област от живота ви неизбежно се влияе от хората в живота ви.



Като изследовател на EQ, който е обучил хиляди хора, съм установил, че нашият духовен, физически, финансов, емоционален и професионален напредък е свързан с това, на кого позволяваме да бъде в живота ни.



Какво е интелект на взаимоотношенията?



RQ е способността да разпознаваме дали някой трябва да бъде част от живота ни и какво място трябва да заема, а след това да го подредим по съответния начин. Тя също така ви дава представа за това дали влагате твърде много или твърде малко усилия и време в дадена връзка.



Първата стъпка е да определите взаимоотношенията си, като има четири категории, които да разгледате:



1. Приятели



Не бива да се чувстваме по същия начин в нашите приятелства, както например на работното място, където просто обменяме умения. С други думи, ако не допринасяте с талантите или способностите си в работата, тогава няма да има никакви взаимоотношения.



Но отношенията, които имаме с хората, които наричаме свои приятели, не бива да бъдат транзакционни. Те са единственото място, където сме в състояние да бъдем автентичната си същност. С приятелите си трябва да можем да кажем: "Това съм аз и не е нужно да се опитвам да бъда някой друг."



Това не означава, че не израствате или не се развивате. Това просто означава, че приемането е в основата на интимните ви отношения.



2. Сътрудници



Сътрудниците често се бъркат с приятелите. Но RQ на човека е това, което му позволява да разпознае разликата.



Причислявате някого към категорията на сътрудниците, когато не е имало достатъчно време, интерес или желание да се развие връзката, необходима за приятелство. Това е връзка, в която човек не предпочита, по някаква причина, да се ангажира по-дълбоко от повърхността.



Може би липсва химия или има много малко общи интереси. Може би има несъответствия в характера, които ви карат да се чувствате несигурни около тях.



Нещо друго, което трябва да имате предвид: Дори и да ги смятате за общо взето "добър човек", всеки, който би ви навредил или би пренебрегнал дадена възможност, в най-добрия случай е сътрудник.



3. Задачи



Задачата по същество е менторство. Този вид взаимоотношения съществуват предимно с цел едно лице да предоставя наставничество, насоки, обучение или наставничество на друго лице.



Основна характеристика на категорията "назначение" е, че тя може да бъде едностранна размяна. Назначенията са хора, в които ще правите депозити, но от които е твърде вероятно да не получавате тегления.



Това не означава, че те не могат или няма да имат никакъв принос към живота ви. Взаимоотношенията с назначенията съществуват специално с цел да дадете на някого това, което може да сте получили от някой друг.



Понякога дори може да съществува дух на приятелство, въпреки че човекът всъщност не е приятел. Хората без RQ не са наясно с това и рискуват да допуснат грешката да се отнасят към назначението като към приятел. Когато това се случи, в крайна сметка се оказва, че неправилно управляваме очакванията или разкриваме това, което би трябвало да е поверително.

Съветници



Съветниците служат като наставници и предлагат насоки в определени области на живота ни, обикновено за ограничен период от време. Може да имаме професионални съветници в професионалните ни области или духовни съветници, които ни дават прозрение, мъдрост и насоки.



Съветниците ни предпазват от ненужно излагане на елементи като болка и грешки, но те са и катализатори. Те предизвикват неща, които се случват за нас и които не биха се случили без тях. Те ни помагат да стигнем по-бързо по-далеч.



Имайте предвид, че това, че някой ви дава съвети, не означава, че е съветник. Те може да са приятели или сътрудници, които имат какво да предложат в контекста на един или няколко разговора.





Как да използвате RQ, за да подобрите живота си



След като ясно определите категориите на взаимоотношенията, следващата стъпка е да разберете кой е в живота ви, каква категория заема в момента и дали всъщност трябва да е там.



Без това целенасочено упражнение ще живеем в постоянно състояние на релационна мътност и разочарование. Размисълът е съществен аспект на RQ и включва задаването на правилните въпроси, които да внесат яснота.



Ето няколко от тях, с които да започнете:



1. Къде се намирам в живота? Помислете къде се намирате - емоционално, духовно, професионално и т.н. Ако не можете да се локализирате, ще ви е трудно да определите накъде искате да се насочи една връзка.



2. От какво имам нужда? Има моменти в живота ми, когато се нуждая от хора, които са просто здравословни разсейващи фактори. Разбира се, това не е цялата стойност, която добавят, но това са взаимоотношенията, които ми позволяват да се откъсна от света на работата, който може да бъде всепоглъщащ.



В този случай мога да кажа: "Имам нужда от хора, които са в състояние да ме измъкнат от съблазнителната мрежа на работата". Тогава мога да взема решения как да подредя взаимоотношенията си.



3. Какво имам? Ако не получавате това, от което се нуждаете, от дадена връзка, защо е така? Възможно ли е да имате неподходящи хора в неподходящи категории?



4. Какво трябва да направя? Има ли нужда някой да бъде пренареден? Понякога може да се наложи да преследвате дадена връзка или да прекъснете връзките си с даден човек.

Най-успешните хора са "умни хора"



Целта на това да станем интелигентни хора не е да извлечем максимума от другите или да манипулираме пътя си към върха. Целта е да бъдем по-добри приятели и да имаме по-добри приятели.



Искаме да дадем най-доброто, на което сме способни, на другите и да го правим в реципрочен контекст. Едно от най-великите неща, които можем да постигнем в живота, е да създадем среда, в която можем да получаваме и отново да даваме.



Дариус Даниелс е експерт по емоционална интелигентност и бивш преподавател в Принстънския университет. Той е и автор на "Релационна интелигентност: Религиозната интелигентност" (The People Skills You Need for the Life of Purpose You Want) и водещ на The Dharius Daniels Podcast. Дариус получава бакалавърска степен от Millsaps College и следдипломни степени от Принстънския университет и Богословската семинария Фулър. Последвайте го в Twitter @DhariusDaniels.

Източник: cnbc.com