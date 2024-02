Красив хотел с тайна врата е обявен за най-романтичния хотел в Обединеното кралство

Жадувате за романтичен престой? Опитайте тези два хотела, защото когато става въпрос за предлагане на сърцераздирателно очарование, те са най-добрите в бранша.



The Witchery в Единбург е обявен за най-романтичния в Обединеното кралство, а The Newt в Съмърсет е на второ място и е най-романтичният в Англия.



Първият е на 19-о място в класацията на Big 7 Travel за 50-те най-романтични хотела в света за 2024 г., а вторият е на 26-о място.



Отличията са присъдени от Big 7 Travel, които са взели предвид предложенията на читателите от предишни списъци и оценките на ревютата в Tripadvisor, както и "уникални романтични преживявания, удобства и лукс в стаите".



Big 7 Travel отбелязва, че The Witchery се намира "точно на Кралската миля, на няколко минути от портите на замъка", и добавя: "Вътре всичко е облицовано с дърво, кадифени мебели и много мека светлина от свещи. Това е перфектното убежище за най-романтичните умове. Библиотеката [апартаментът] дори има тайна врата [скрита в шкаф за книги], а престоят включват бутилка шампанско".

Рецензентите на Tripadvisor са единодушни, че това е специално място.





Средната оценка на хотела е 4,5 от пет от 1889 отзива.



Потребителят "goldie1911" коментира: "Имахме невероятен престой в The Witchery.



'Отседнахме в апартамента Old Rectory и той надмина очакванията ни, а след това и някои от тях.



"Апартаментът беше огромен - имаше спалня, трапезария, хол и много голяма баня.



"Фантастично представен, но и с превъзходни модерни елементи (съпругата ми хареса пресите за изправяне на коса GHD и сешоара Dyson). Освен това при пристигането ни чакаше охладено шампанско. От настаняването до напускането ни хареса всяка минута.

Хотел Newt в Съмърсет получи четири от пет звезди от хотелския инспектор на Daily Mail, а Big 7 Travel също го похвали.





В него се казва: "Изживейте романтичните си мечти за "Гордост и предразсъдъци" в това грандиозно имение в Джорджия. Всички 23 стаи са обзаведени с вкус и огромни удобни легла, в които да се потопите след неангажиращите дни на разходки и разговори, а на разположение на гостите е и спа център с открит басейн, сауна и средновековна градина с билки.



Big 7 Travel изтъква предлагането на храни и напитки (има три ресторанта), като отбелязва, че гостите "пируват със зеленчуците на имението" и се наслаждават на "изискани вина от избата".





Заобиколен от имение с площ 2000 акра и 30 акра официални градини, не е чудно, че въпреки името си, дадено в чест на хлъзгав саламандър, Big Seven го определя като идеалното място за любов.



Гостите могат да се разхождат из буколическите ябълкови градини с 300 сорта ябълкови дървета - и, според уебсайта на The Newt, от време на време се срещат "китки имел в короните".

Източник: dailymail.co.uk