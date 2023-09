Japan Airlines иска да ви помогне да оставите куфара си вкъщи

Не сте сигурни какво да вземете от гардероба си за почивка в Япония? Ако летите с Japan Airlines, отговорът може да е нищо.



Флагманският превозвач на Япония започна едногодишно изпробване на услуга, която позволява на пътниците да резервират набор от дрехи, обхващащ различни сарториални стилове и сезони, и да го получат в хотела си при пристигане. В края на престоя дрехите се връщат, за да се изперат и да се върнат обратно в системата.

Услугата, наречена "Всяко облекло, навсякъде", ще продължи до края на август 2024 г. Japan Airlines твърди, че тя може да намали въглеродните емисии, като намали теглото на самолетите си.



Според изчисленията на "Any Wear, Anywhere" спестените около 22 паунда (10 килограма) багаж се равняват на около 16,5 паунда (7,5 килограма) спестени емисии - еквивалент на пускането на сешоар по 10 минути на ден в продължение на 78 дни.



"Обичам да пътувам и съм била в много чужди държави, но винаги съм се страхувала да влача багаж или да пера в чужбина", казва Михо Мория, която измисля идеята и управлява Any Wear, Anywhere за Sumitomo, японската компания, която се занимава с резервациите, доставките и прането на дрехите.



"Когато пътувам, трите най-важни неща за мен са настаняването, храната и облеклото", добавя тя. "Когато пътуваме в чужбина, има хотели и ресторанти, които осигуряват настаняване и храна на място, но не и дрехи. Защо трябва да носим дрехите си от вкъщи?"

Облекло за всички сезони



Мория представя идеята за услугата чрез вътрешно предприемаческо предизвикателство в компанията си и казва, че след като тя е одобрена, след забавяне заради пандемията, са били необходими "много опити", за да се намери авиокомпания, която да я подкрепи.



Потребителите на услугата влизат в уебсайта и избират от няколко опции - дамски или мъжки дрехи; за кой сезон са; елегантен или небрежен стил; брой горни и долни части; и дати за вземане и връщане. Избраните от тях дрехи ще ги чакат в хотела на цени, които варират между 34 и 48 долара за целия период на наемане.



Всички облекла са или предварително употребявани, или са доставени от свръхзапасите на компанията, въпреки че потребителите не могат да видят тази информация за своя избор. Услугата работи от началото на юли и Мория казва, че отговорът е изключително положителен. "Имаме заявки от цял свят и общо над 115 държави, въпреки че не правим никаква промоция", казва тя и добавя, че САЩ и Австралия са държавите с най-голям брой потребители.



Истинското въздействие на изпитанието ще бъде разкрито едва в края, след като Japan Airlines пресметне спестеното тегло и изчисли точното намаление на емисиите. "Трябва да видим крайните резултати, преди да можем да кажем дали тази услуга е устойчива или не", казва Мория и добавя, че изчисленията ще отчитат емисиите, които се отделят при доставката на дрехите и при прането.

Намаляване на теглото, намаляване на емисиите?

Намаляването на теглото е доказан начин за пестене на гориво и намаляване на емисиите, който отдавна се взема предвид от производителите на самолети и авиокомпаниите, например чрез проектиране на по-леки пътнически седалки или замяна на тежките хартиени ръководства с таблети. Дори малките промени могат да имат голямо въздействие: когато Qantas преработи своите прибори за хранене за първа и бизнес класа, за да бъдат само с 11% по-леки, компанията твърди, че е започнала да спестява 1,1 милиона паунда (535 метрични тона) гориво годишно.

Японските авиолинии обаче трябва да могат да видят статистически значимо намаляване на теглото на багажа, казва Гари Кричлоу, авиационен анализатор в консултантската фирма AviationValues. "Ако установят, че пътниците наистина пътуват с по-малко багаж", добавя той, "след това трябва да определят дали има причинно-следствена връзка с инициативата."

След като това бъде доказано, предизвикателството ще бъде да се гарантира, че по-ниското тегло действително води до намален разход на гориво. "Това, което е важно от гледна точка на емисиите, е колко гориво е изгорено, за да се вдигне общото тегло над самолета във въздуха и да се задържи там, докато се приземи в Япония", казва той.

"Няма значение дали теглото идва от пътници, багаж, товар, екипаж или кетъринг. Тъй като недвижимата собственост на самолетите е много ценна, винаги ще има икономически стимул да се компенсира намаленото тегло на пътническия багаж с допълнителен товар на борда, който носи приходи. Това може да не е непременно лошо от цялостна гледна точка.

