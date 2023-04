Българи чакат евакуация от Судан

31 са българските граждани, които са заявили желание да бъдат евакуирани от Судан, съобщи на извънреден брифинг зам.-министърът на външните работи Костадин Коджабашев. "С тях сме в постоянна комуникация за наличните опции за маршрути по въздух и море, така и за обстановката, касаеща сигурността в региона", увери той.

“След сключването на споразумение за прекратяване на огъня между враждуващите сили в Судан на 21 април, което започна да се спазва в обедните часове на 22 април, Ситуационният център към МВнР организира кризисен щаб”, обясни Таня Димитрова, шеф на дирекцията Ситуационен център към ведомството. Тя обобщи и докъде е стигнал процесът по евакуация.

"Трима българи бяха евакуирани на 21 април с конвой на Саудитска арабия към порт Судан и на 22 април напуснаха страната. Двама отпътуваха също с микробус за Египет и преминаха успешно границата ", каза Димитрова.



Снимка: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria