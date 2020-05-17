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16.05.2020 20:05

бТВ: Премиерът ни тревожи

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Вчера и днес в българското медийно пространство се появиха неверни твърдения. Ето фактите от bTV Media Group:

1. "Национална лотария" беше рекламодател в NOVA Broadcasting Group, bTV Media Group и други медии. "Национална лотария" беше лицензирана от държавата. Компанията беше един от многото рекламодатели.

2. Новините и актуалните предавания на bTV Media Group са абсолютно обективни и безпристрастни. bTV Media Group се придържа към фактите, а ръководството на компанията нито е имало близък контакт с г-н Божков, нито е получавало каквито и да е покани.

В светлината на фактите намираме за тревожно, че премиерът Борисов нарича bTV, телевизия с доказано висока репутация, "Божков ТВ", на базата на неверни твърдения, разпространени от други медии. bTV работи по най-високите журналистически стандарти, като отразява новините и събитията по обективен и безпристрастен начин.


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  • 002 Anonimen 16.05.2020 22:28

    Адее ревльовци,стига сте плакали!!ЕДИНИЯТ ВИ ВИКА БОЖКОВ ТВ,ДРУГИЯТ-СЕВДА ТВ. ТАКА Е КВОТО СИ ПОСТЕЛИШ НА ТОВА ЩЕ ПОЛЕГНЕШ!!!

  • 001 Anonimen 16.05.2020 22:28

    Адее ревльовци,стига сте плакали!!ЕДИНИЯТ ВИ ВИКА БОЖКОВ ТВ,ДРУГИЯТ-СЕВДА ТВ. ТАКА Е КВОТО СИ ПОСТЕЛИШ НА ТОВА ЩЕ ПОЛЕГНЕШ!!!

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