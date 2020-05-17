бТВ: Премиерът ни тревожи

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Адее ревльовци,стига сте плакали!!ЕДИНИЯТ ВИ ВИКА БОЖКОВ ТВ,ДРУГИЯТ-СЕВДА ТВ. ТАКА Е КВОТО СИ ПОСТЕЛИШ НА ТОВА ЩЕ ПОЛЕГНЕШ!!!
Адее ревльовци,стига сте плакали!!ЕДИНИЯТ ВИ ВИКА БОЖКОВ ТВ,ДРУГИЯТ-СЕВДА ТВ. ТАКА Е КВОТО СИ ПОСТЕЛИШ НА ТОВА ЩЕ ПОЛЕГНЕШ!!!
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бТВ Синема 17 май 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Винс Вон, Кевин Джеймс, Уинона Райдър
Попитахме сто мъже:
- С коя поп фолк певица бихте заседнали в асансьор?
- С която и да е, стига да не пее...
Ако не успеете да впрегнете сутрешния си ентусиазъм в