Френски журналисти са заплашени от затвор заради докладването на изтекли документи, разкриващи съучастието на страната в саудитската война в Йемен, след като отказаха да отговарят на въпроси на антитерористичната полиция, предаде RT.



"Те искат да ни дадат урок, защото за пръв път във Франция има такива пропуски", каза Джефри Ливолси, съосновател на разследващите новини Disclose, пред The Intercept, позовавайки се на информацията от Directorate of Military Intelligence, която иначе е предназначени само за очите на президента Еманюел Макрон. Документите показаха, че правителството е излъгало обществеността за това как ще се използват оръжията, които продава.



Ливолси, съоснователят на Disclose Матиас Дестал, и репортерът на Radio France Беноа Коломбат могат да отидат в затвора до пет години и да получат глоба от 75 000 евро за обработването на класифицираните документи без разрешение, съгласно закон от 2009 г., който забранява "нападения срещу тайните на националната отбрана", след като General Directorate for Internal Security(DGSI), вътрешната разузнавателна служба на Франция, ги обвини в "компрометиране на тайната на националната отбрана".



DGSI ги измъкна за разпит тази седмица, след като историята, публикувана миналия месец въз основа на изтеклия документ, показа, че висши държавни служители са напълно наясно, че военното оборудване, което продават на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства - включително лазерни системи и танкове - е било използвано „за нападение“ в Йемен в нарушение на договора за оръжията от 2014 г.



Журналистите отказаха да отговарят на въпроси относно техните източници и работа, като се позоваха на правото си да запазят мълчание и вместо това дадоха изявление в подкрепа на журналистиката от обществен интерес. Макар Франция да има закон, защитаващ свободата на пресата, тя не се отнася до „тайните на националната отбрана“ и няма изключения - дори и за обществения интерес.



Най-малко 36 френски медии подписаха изявление, в което осъдиха преследването на журналистите миналия месец. Правителството на Макрон напусна дисидентската журналистика през 2018 г. със закон, който позволява на правителството да затвори всяка информационна агенция, която се счита, че е под „чуждестранно влияние” четири месеца преди изборите.



Снимка: Ройтерс







