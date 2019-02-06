Гъстата мъгла и сериозен пропуск на АПИ, виновни за катастрофата на АМ Струма



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На новия участък на АМ Струма между Сандански и Кресна има табела за ограничение на скоростта, на която пише също Приятен път! Ограничението, изписано на табелата, е 140 километра в час. То не е било променено въпреки тежките условия за шофиране и ограничената видимост във вторник сутрин.

При откриването на отсечката беше заявено, че това е интелигентна магистрала, т.е. тези табели трябва да се контролират от съответните институции. Това обаче не е станало.

Ако ограничението е било свалено, катастрофата е могло да не бъде толкова тежка. Както е известно във вторник сутрин над 30 коли и камиони се сблъскаха на магистралата, а един човек загина.

Според съобщението на АПИ от декември новият участък има изградена Интелигентна транспортна система с информационни табла, камери, диспечери, които могат да пренасочват трафика дистанционно чрез табла, и две метеорологични станции, които освен всичко друго следят видимостта на пътя. Нищо от това не сработи във вторник шофьорите нямаха никаква информация за тежката обстановка в района. При верижната катастрофа загина един човек, а други 16 пострадаха, някои от които тежко. Според всички участници причината е много гъстата мъгла, за която е нямало никакво предупреждение. Загиналият човек е отивал на работа, когато е видял удара на първите коли. Тогава той е излязъл, за да предупреди останалите, че има катастрофа, но е бил ударен от товарен автомобил и е починал на мястото. Последвали са верижни удари на автомобили, които са се движели със скорост, разрешена за магистрала, но изненадващо са попаднали в район с много гъста мъгла. Според част от участниците в инцидента видимостта е била под 2-3 метра. В тази част на магистралата са се редували отсечки със слънце и с много гъста мъгла.

Предупреждение нямаше и на сайта на АПИ. Първата информация за този район е след катастрофата, в 8.44 ч., и в нея лаконично се казва, че е "ограничено е движението при км 150 на АМ Струма, в участъка Ново Делчево - Сандански, в посока София поради ПТП.





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