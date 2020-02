Amazon влезе и излезе от клуба $1 трлн.



Акциите на американския онлайн търговец Amazon.com Inc. поскъпнаха със 7,4% в петък, което отразява трансформацията на компанията от показваща известна незаинтересованост към печалбата фирма в гигант, който генерира изобилен кеш. След това обаче акцията остана на 8 цента от пазарната оценка за трилион долара.



Базираната в Сиатъл компания прекара голяма част от петъка над този крайъгълен камък, но затвори с обща стойност от 999,96 милиарда долара, след като отрицателните настроения предизвикаха разпродажби в края на деня. Все пак за Amazon е налице голям ентусиазъм сред инвеститорите, което предполага, че компанията е готова да прекрачи този праг и да остане там заедно с други гигантски технологични компании, предава Investor.bg.



Apple Inc. и Microsoft Corp. имат пазарни стойности от над 1 трилион долара. Alphabet Inc. също беше в елитния клуб в началото на деня в петък, но падна под границата, след като акциите ѝ се обезцениха с 1,5%.



Книжата на Amazon поскъпваха дори в един предизвикателен за Wall Street ден, след като представи резултати, според които е надминала конкурентите в търговията на дребно в решаващия празничен период, регистрирала е вълна от нови клиенти към своята платена услуга Prime и надхвърли с лекота прогнозите за приходи и печалба. Компанията издържа на нарастващите разходи за доставка със стабилност на печалбата в облачните компютри и рекламния бизнес.



Инвеститорите приеха новината като знак за продължаваща доминация на пазара, като добавиха около 70 милиарда долара към пазарната стойност на Amazon. Компанията отчете годишна печалба от 11,59 милиарда долара, което е с 15% повече от тази през 2018 г. За сравнение, близо 26-годишната компания е отчела печалба за над 1 млрд. долара само веднъж преди 2016 година.



Amazon навлиза в нова ера на рентабилност и ще започне да генерира значителни обеми пари, твърди R5 Capital. Компанията завърши четвъртото тримесечие с около 55 млрд. долара в брой и търгуеми ценни книжа.