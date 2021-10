Ридли Скот повдига завесата към историческия епос Последният дуел

Дори тишината може да бъде динамична. Това са думи на виртуозния сър Ридли Скот, който повдига завесата към работния процес в една от най-очакваните мащабни продукции тази есен – историческия епос Последният дуел. Специално видео зад кулисите разкрива любопитни подробности около създаването на филма, акцентирайки върху творческия подход на Скот и неподправената страст и интензитет, с който той реализира всека сцена – от най-интимните човешки взаимоотношения до големите битки и масовки. За Ридли Скот „посланието е просто“, но фундаментално – какъв е изводът, който ще си направи публиката след края на филма. А „тайната“ на големия режисьор се крие в динамиката...Написан от Никол Холофсенър (Can You Ever Forgive Me?) и звездното дуо Мат Деймън и Бен Афлек (Добрият Уил Хънтинг), които адаптират вдъхновения от действителни събития едноименен роман на Ерик Джагър, Последният дуел е визуално впечатляваща и провокираща мисълта епична драма, разказана от три ясно изразени и напълно различни гледни точки, изследваща вездесъщата власт на мъжете, субективността на правосъдието, силата на куража и готовността на една жена да се опълчи сама срещу статуквото, в името на истината. Действието на Последният дуел се развива през 1386 г. и