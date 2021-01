Сингълът на Оливия Родриго с рекорден успех

Olivia Rodrigo направи исторически дебют със сингъла “drivers license”, който излезе преди по-малко от 2 седмици (Universal Music Group/Анимато Мюзик). Зашеметяващата и емоционална песен с подчертани пиано линии дебютира директно под #1 в Billboard Hot 100 и бе удостоена със златен сертификат. В първата си седмица “drivers license” постигна над 107 млн. стрийма глобално. На 11-ти януари “drivers license” постави рекорд в Spotify за най-стриймван трак в платформата за ден с над 15,17 млн. стрийма.

На 12-ти януари песента подобри собствения си рекорд с над 17,01 млн. стрийма. В допълнение, “drivers license” постигна най-голям седмичен стрийминг дебют глобално в историята на Spotify. В първата си седмица “drivers license” се нареди под #1 във всички водещи стрийминг платформи по света - Spotify Global Top 50, Spotify U.S. Top 50, Apple Music Global Chart и Amazon Music Overall Top Songs Chart. Сингълът стана #1 и в Apple Music в 48 страни, в Spotify в 31 страни (включително България) и в YouTube в 14 страни. Създадена от самата Rodrigo, песента “drivers license” подчертава нейното майсторство и умение да създава изключително мощна музика. Облечена в завладяващи хармонии и кинетични перкусии, в комбинация с извисяващите се вокали на Rodrigo, продуцираната от Dan Nigro песен е брилянтен баланс между нефилтриран талант и грациозна специфичност на млад и същевременно надраснал възрастта си артист. В момента Olivia Rodrigo участва във втори сезон на хитовата продукция на Disney+ - “High School Musical: The Musical: The Series”. Тя написва песента "All I Want", включена в саундтрака към поредицата, която получава златен сертификат, влиза в Billboard Hot 100 и е стриймвана над 200 млн. пъти в цял свят.