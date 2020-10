Свързани новини Смях Във връзка с новата мярка, от ГЕРБ и ...

Смях



Negative - IS THE NEW POSITIVE

И в превод: Отрицателният е новият положителен

Аз предлагам, вместо с маски, да ходим с тояги, за да се браним от вирусите...

Даниел Димитров

Коронавирусът се разпространява от жените:

Нито един мъж с температура 37,2° няма да стане от леглото

- С колко мъже си ходила?

- Само с теб, другите имаха коли!

Предвид динамиката на положението, от четвъртък се налагат някои промени в програмната схема:

"Носи ли маска българинът" резко заменя "Идва ли краят на циганското лято". Миро Иванов

Баси якото! Сега, за да съм без маска няма да излизам от бара!!!

Бойко Брайков

Трябва да въведат вечерен час, че коронавирусът след 22:00ч пие кръв.

Васко Мавриков

Баце сега ще отмени маските на открито, ще позволи разходките в парка и ще си вдигне рейтинга от 3 на 4%.

Георги Хр.Христов



