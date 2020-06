Кемпински Хотел Гранд Арена Банско със световна награда за устойчивост



Гласували 0

Видян 97 пъти | Коментари 0 Гласували

Кемпински Хотел Гранд Арена Банско беше удостоен със ,,Сребърен‘‘ сертификат от „EarthCheck“ и успешно стартира сътрудничеството си с организацията „Clean the World“ като част от световната програма за устойчивост и корпоративна отговорност на веригата Кемпински.



През януари 2020 г. хотелът започна да събира всички пластмасови бутилки за тоалетни принадлежности, които се равняват на около 120 000 годишно, за да може след това да ги предаде за рециклиране. Сапуните също се събират и ще бъдат дезинфекцирани, трансформирани в нови такива и разпространени сред нуждаещите се общности.

Кемпински Хотел Гранд Арена Банско си партнира с организацията ,,Clean the World‘‘, която събира и рециклира сапуни и бутилки за тоалетни принадлежности, изхвърлени от туристическата индустрия.

Присъединявайки се към тях, хотелът гарантира, че тоалетните му принадлежности няма да попаднат на сметището и няма да бъдат изгорени. Чрез разпространението на тези и други дарени хигиенни продукти за хората в нужда, той помага за предотвратяване на милиони заболявания и смъртни случаи, свързани с хигиената, всяка година. ,,Clean the World‘‘ предоставя на хората в риск достъп до сапун и информация за това как и кога да го използват. Програмата за рециклиране значително намалява отпадъците и насърчава устойчивото бъдеще.

,,Clean the World‘‘ събира предоставените от Кемпински Хотел Гранд Арена Банско бутилки за тоалетни принадлежности и сапуни, които са били използвани от гостите, течните хигиенни продукти се извличат от бутилките за повторна употреба, а бутилките се рециклират, използвайки най-съвременния процес за получаване на пластмаса с високо ниво на чистота (Кръгова икономия). Сапуните ще бъдат дезинфекцирани, трансформирани в нови и разпределени сред нуждаещите се общности като приютите, бежанските лагери и хората, които са в затруднено положение поради икономически причини или природни бедствия.

Като част от ангажимента, свързан с предлагане на устойчиви луксозни преживявания и безопасни и качествени услуги, Кемпински активно внедрява в световен мащаб наградената програма EarthCheck.

Хотелите, взели участие в сертифицирането на EarthCheck, активно наблюдават и отчитат въздействието на своите операции върху околната среда и обществото, взимайки под внимание показатели като консумация на енергия и вода, въглероден отпечатък, генериране на отпадъци, ангажираност на общността и много други.

Използвайки научен подход, всеки от хотелите има за цел да повиши ефективността, да подобри преживяването на гостите и да сведе до минимум отпечатъка върху околната среда. Икономическите опасения, адресирани в програмата по сертифициране на EarthCheck, включват условия на работа, подкрепа на местната икономика, използване на справедлива търговия за стоки и услуги и разпознаване на сезонността на приходите - всичко това допринася за икономическото и социално здраве на региона.





























Етикети

Арена, Банско, Гранд, Кемпински, награда, световна, устойчивост, Хотел