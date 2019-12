Когато на 19 май 1994 г. Ивет Григорова полага основите на бизнес, изключително непопулярен в България, едва ли предполага, че 25 години по-късно ще ръководи най-успешната модна агенция в страната, а именно „Ивет Фешън“. Способността на агенцията да управлява и да развива кариера на моделите се е доказала безброй пъти. Лица на агенцията са украсили над 3000 корици на престижни списания като Harper’s Bazaar, Amica, Elle, Marie Claire, Cosmopolitan, EVA, MODA, сред които и модната библия VOGUE в лицето на Нора Шопова, както и десетки световни и континентални кампании на De Beers, Wolford, Reebok, Toyota, Schwarzkopf, L’Oreal и много други брандове. Кампаниите в страната надхвърлят 1500. оделите на „Ивет Фешън“ дефилират по световните модни подиуми на всички седмици на модата по света. Последният голям успех е на Белослава Хинова, лично избрана на кастинг от вече покойния Карл Лагерфелд за ревю на Chanel, част от седмица на модата в Париж. Момичетата и момчетата от агенцията са се снимали в над 4 500 тв реклами и са участвали в едни от най-успешните кино и тв продукции, риалити формати и сериали. Агенцията е люлка на някои от най-актуалните млади актьори в България, сред които се нареждат имената на Луиза Григорова, Снежана Макавеева, Лорина Камбурова, Саня Борисова, Деси Касабова и Ива Янкулова.

„Ивет Фешън“ успя да се наложи като „различната” българска модна агенция, разчупвайки родните стереотипи и връщайки добрия имидж на професията „модел“. „Гледаме на себе си не просто като на агенция, а като на общност, която събира красотата и таланта на едно място. През годините сме работили с едни от най-добрите екипи от режисьори, фотографи, стилисти, фризьори и гримьори“, споделя Ивет Григорова. През изминалия четвърт век агенцията наложи стандарт за професионализъм в моделската професия и спечели доверието и партньорството на най-добрите световни модни агенции като Elite, Ford, Next, IMG, Why Not, Fashion, Women, Premier, Models, ONE, Storm.

Днес лицата на „Ивет Фешън“ работят на шест континента. Навсякъде по света, където има разработена модна индустрия, името и е познато и се конкурира с най-добрите в бизнеса. Сред най-успешните модели на агенцията са имена като Вероника Методиева, Симона Спасова, Албена Ценева, Мариета Казанджиева, Мария Силвестър, Виктория Йовчева, Силвия Пелтекова, Емилия Дренкова, Мария Руньова, Силвия Димитрова, Теодора Ангелова, Деяна Петрова, Кристина Милева, Карина Неделчева, Дияна Якубовска, Петя Милушева, Гергана Пенова, Джия Лазарова, Михаела Июджи, Аника и Александра Самунджи, Гергана Попова, Нора Шопова, Ваня Билева, Луиза Григорова, Розмари Тишер, Пирина Дзупанова,Християна Димитрова, Евелина Тотева, Михаела Бориславова, Павлина Енева, както и по-новото поколение модели – Кристияна Петличка, Милица Борисова, Таня Послийска, Деси Савова, Илона Александрова, Карина Илиева, Лора Стоицова, Белослава Хинова, Виктория Димитрова, Елена Бинева, Жулен Чолак. Сред успешните мъже модели в агенцията са Генадий Ников, Денис Георгиев, Иван Христозов, Трайко Младенов, Георги Николов, Жак Коен. „Именно заради всичките ни успехи и гледайки напред към едно по-красиво и по-разнообразно бъдеще, каним всички наши почитатели да се потопят в красотата и изяществото на отминалите 25 години с тази книга-албум, която ще е колекционерско издание“, коментира Ивет Григорова собственик на агенцията. Тази година "Ивет Фешън" ще презентира книгата-албум на годишното си модно парти в club Carusel.

Луксозното издание e отпeчатано в лимитиран тираж и представлява своеобразната история на модната агенция от създаването й до днес. Книгата ще е комплимент към всички клиенти и партньори на агенцията. Агенцията ще събере най-успешните свои модели, популярни лица от родния шоубизнес и корпоративните среди, както и журналисти от водещи медии. Събитието ще бъде подгрявано от артисти от световна величина, гръцкия топ-диджей DJ Vasilis Tsilichristos, поп звездата Stefany Loca и балет Nova. Всички гости на партито ще имат привилегията първи да получат емблематичното издание. За да е още по-бляскаво партито на “Ивет Фешън”, шампанското на вечерта ще е Mumm. През 1876 г., като знак на почит към някои от най-престижните си клиенти, Mumm декорира няколко от своите бутилки с кръстосана червена копринена панделка (намек за лентата на Почетния легион) и ги запечатва с овален етикет. Така се създава успехът на Cordon Rouge. Подобно на Champagne des Souverains, славата на виното Cordon Rouge е била толкова голяма, че то се превръща в символ на Избата и на шампанското като цяло. Любителите на вино днес продължават да боготворят Mumm Cordon Rouge и са направили кювето най-известното във Франция и най-любимото в света шампанско.