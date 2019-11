След Черния петък идва Тъжната Събота!

Дефиниция за "Брак" - негодна стока. А те му викали: "Сватба"!

В първобитно общинният строй принасяли дарове на боговете за да ги умилостивят. И сега продължаваме, но се нарича ДДС!

- Какви са приликата и разликата между новата Тесла и Мис България 2019?

- И двете са грозни, но за "Тесла"-та все пак има желаещи.

Говори Биг Брадър:

- Динко, използвай фразата "My name is..." в изречение!

- Таз новата мис България, май ней мис...

В Перник.

- Какво да кажеш на жена, на която са ѝ посинени и двете очи?

- Какво да ѝ кажеш, ако вече са ѝ говорили, при това два пъти...

- Каква е тая бутилка?

- Да полеем покупката!

- Какво си купил?

- Тази бутилка!

Живея в постоянен стрес, че някога ще ми потрябват знанията от училище по геометрия

Има хора с вкус, има и хора с мирис

Казват, че идеални хора няма... Значи аз не съществувам

Единствената суперсила, която искам да притежавам, е платежоспособност

