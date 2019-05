Звездно парти беляза старта на най-популярното и дългоочаквано музикално събитие на лятото Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019. Партито премина под мотива „Да завладеем лятото заедно“, а сред гостите бяха голяма част от звездите, които предстои да се качат на сцената на турнето. Именно те се погрижиха за настроението на гостите като изпълниха част от любимите им хитове.Изненади на партито не липсваха, а емоцията и вдъхновението бяха на 100%, което превърна събитието в неповторимо изживяване.

Вечерта бе открита от лъчезарната Михаела Филева и хитът й „Без етикети“. Михаела сподели: „Щастлива съм, че и тази година имам възможността да съм част от приключението Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Подготвила съм много изненади и чисто ново парче. Очаквайте ни в Горна Оряховица на 27 май.”Pavell от музикалното дуо Pavell & Venci Venc’сподели, че предстои да изненадат феновете не с един, а с няколко нови проекта именно на тазгодишното турне.В типично свой стил Криско заяви: „Чувствам се спокоен преди да изляза на сцената, няма какво да стане, ще бъде много яко! Подготвил съм много изненади за публиката и много скоро и ще ви представя новия си проект на сцената на Coca- Cola The Voice Happy Еnergy Tour.”DARA също присъства на партито и развълнувано загатна за предстоящия си проект, който обещава да бъде много интересен.Специално изпълнение на своя хит „Да не спим“ за гостите представи и Yoana, последвана от Ballan, на когото му предстои да се качи за първи път на сцената на турнето като музикален изпълнител. Той сподели: „Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour е най-епичното приключение за лятото и за мен е голямо признание да бъда част от него.“

Ева Пармакова представи парчето си “Tell Me Right” и също сподели нетърпението си да бъде част от завладяващото лятно преживяване. Прекрасната Тита изпълни своя безспорен хит „Антилопа“. Певицата разтанцува не само гостите, но и балет Нова, които спонтанно излязоха на сцената и изпълниха заедно с нея популярната хореография на парчето. Чаровните дами от 4Magic изненадаха гостите като изпълниха “Happy Birthday” и по този начин отбелязаха рождения и именния ден на усмихнатата Елия. Момичетата бяха видимо развълнувани и споделиха, че за тях сцената на турнето е сбъдната мечта.Първият концерт от CCTVHET2019 е в Горна Оряховица на 27 май и ни готви безброй изненади. След което ще премине през Банско на 7 юни, Пловдив на 20 юни, Бургас на 10 юли, Варна на 13 юли. След кратка почивка, турнето ще се завърне в Благоевград на 10 септември и ще завърши с големият финал на 14 септември в София.