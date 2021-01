Почина Лари Кинг, последно звезда на руската RT



В Лос Анжелис, Калифорния, на 87 години почина легендарният ТВ водещ Лари Кинг, съобщи Russia Today. Руският канал бе последното работно място на Кинг, след като бе съкратен от CNN. Причината за смъртта му не се съобщава, но на 3 януари Кинг бе приет в болница с усложнения от COVID-19.



Почти няма световна личност от политиката или шоубизнеса, която да не е гостувала на Лари Кинг. Той е направил повече от 50 000 интервюта. Започва с кариерата си в местни медии във Флорида през 50-те години на миналия век, натрупва популярност през 60-те и от 1978 г. излиза в национален ефир с нощната си програма The Larry King Show. От 1985 до 2010 г. прави интервюта по CNN в шоуто си Larry King Live. Предаването е записано в книгата на рекордите „Гинес“ като предаване с най-дълъг живот в ефир.



След 25 години на екрана, през лятото на 2010 г. Лари Кинг обяви, че напуска телевизията, за да прекарва повече време със семейството си. По-късно се завърна с две нови шоута - „Larry King Now“ и „Politickling with Larry King“, излъчвани по телевизионния Russia Today (RT) America и онлайн канала Hulu, където остана до смъртта си.



