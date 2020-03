Плейбой България навърши 18 години

Мъжката библия „Плейбой“ спира печатното си издание в САЩ след близо седем десетилетия съществуване. Коронавирусът се оказа последният, този път фатален удар за екипа на списанието, което от години агонизира на все повече свиващия се пазар на печатни издания. Към съществуващите досега финансови проблеми са се добавили и тежките условия за бизнеса, свързани с настъплението на вируса, се посочва в специална публикация на компанията. От централата на Playboy inc. излязоха с официално изявление, че миналата седмица, след бързото разпространение на пандемията, проблемите пред списанието са станали повече, отколкото компанията може да понесе. “Бяхме принудени да ускорим разговорите за спиране на печатното издание, които водим в компанията“, се посочва в публикацията.

„Решихме, че нашето издание „Пролет 2020“, което излиза тази седмица на пазара на хартия и в дигитален вариант, ще бъде последното ни печатно издание за годината в САЩ“, гласи съобщението на компанията. Онлайн изданието, както и някои печатни версии в други страни ще продължат още да съществуват. Списанието излиза вече 66 години и в най-добрите си времена от него са се продавали по седем милиона екземпляра на месец. Издателите казват, че ще се съсредоточат върху разширяването популярността на „Плейбой” чрез неговото интернет издание. Противно на това и на световните теннции, българският „Плейбой” се радва на чудесно здраве на своята 18-а годишнина. Новият брой се очаква да бъде отпечатан и да излезе около 20 април, а онлайн-изданието - www. playboy.bg, всеки ден радва феновете на най-популярната мъжка библия с разнообразни материали, богати сесии с красиви момичета и забавни видеа, като проекта „Бокачо 2020”, в който в домашна обстановка предизвикателните момичета на списанието и главният редактор Любен Дилов-син разказват смешни, пиперливи, но и поучителни истории за лека нощ.

Априлският брой на списанието ще е по-обемен от обикновено заради верните му читатели, които спазват ограниченията на карантината, седят си вкъщи и така имат повече време за четене. Напуснал тийнейджърската възраст, „Плейбой България” се държи отговорно, спазва всички ограничения, а някои от емблематичните му плеймейтки се записаха доброволки в борбата с коронавируса – например последователните носителки на титлата Playmate of the Year за 2018 и 2019 година – Жанет Осипова и Михаела Тодорова. Засега изданието не възнамерява да отмени редовното издание на конкурса Playmate of the Year 2020, като се очаква новите 12 претендентки да бъда обявени за пръв път пред публика на 24 юли тази година на специално парти в Слънчев бряг.