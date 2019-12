Феновете на Риана трепетно чакат новия ѝ албум, но такъв засега не е ясно кога ще излезе. Затова пък изпълнителката търси начини да се реваншира за забавянето и да зарадва по друг начин почитателите си. Е, такъв се намери много бързо.

Тя започна да строи модната си империя, пускайки на пазара своя модна марка.

Сега обаче Риана се насочва и към киното. Според медиите в Америка, изпълнителката е подписала сделка с платформата Amazon за 25 млн. долара. Проектът ще бъде документален филм за барбадоската красавица, който обаче все още си няма име, предава Tialoto.bg.

Филмът е режисиран от Питър Бърг, който и преди е работил с Риана. Всъщност, всичко е почти готово и само трябва да бъде обявена датата, на която ще излезе лентата. През 2017 Бърг говори с The Hollywood Reporter за работата си и какво точно да очакваме.

„Почти приключих. Имаме около хиляда часа запис. Беше много забавно. След като работих дълго върху проекти, които включваха мъже с пушки, да пътувам с Риана из Европа беше много по-различно“, казва той.

С документалния си филм Риана се присъединява към доста престижна група от изпълнители. Лейди Гага използва Нетфликс, за да разкаже своята история в лентата „Gaga: Five Foot Two“, както и Бионсе, която заложи на същата платформа и пуска своя „Homecoming“. Съпругата на Джей Зи е много по-напред с материала, тъй като през 2013 година работи и с HBO по документалния филм „Life is But a Dream“.

Това не е първата колаборация между Риана и Amazon. Изпълнителката избра точно този канал, за да покаже на феновете си своето модно шоу Savage x Fenty, което се излъчи през септември.