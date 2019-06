Yesterday е песента на всички времена



Хитът "Yesterday" на "Бийтълс" от 1965 г. е най-хубавата песен в историята на човечеството според класация на финансовия портал 24/7 Wall Street.



Класацията е съставена, като са отчетени продажбите, престоят в хит-парада на "Билборд", броят на кавърите и популярността на песента сред меломаните, предаде seen.bg.



"Yesterday" има 665 кавъра. В класацията за сингли Хот 100 на "Билборд" тя се задържа 11 седмици.



Автор на "Yesterday" е Пол Маккартни. В Европа песента е издадена в албума "Help!", а в САЩ като сингъл.



На второ място е "Like a Bridge over Troubled Water" на Саймън и Гарфънкъл от 1970 г. Тя има повече от 400 кавъра, а в класацията за сингли на "Билборд" се задържа 14 седмици. На трето място е "Rolling In the Deep" на Адел от 2010 г. Тя се задържа 65 седмици в Хот 100 и има 84 кавъра.



В челната десетка са също "Hey Jude" на "Бийтълс", "All of Me" на Джон Леджънд, "Bad Romance" на Лейди Гага, "Bohemian Rhapsody" на "Куин", "Let It Be" на "Бийтълс", "Ain't No Sunshine" на Бил Уидърс.



В класацията влизат 100 песни. Най-много хитове в нея има група "Бийтълс".



































