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07.12.2019 08:12

Спортът по ТВ на 7 декември

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Спортът по ТВ на 7 декември:

 

09:30 ГОЛФ: Европейски тур, 3 кръг, MaxSport1

 

10:00 СНОУБОРД: Световна купа, Банное, БНТ3

 

10:50 СЕВЕРНА КОМБИНАЦИЯ: Лилехамер, Евроспорт

 

11:00 ВОЛЕЙБОЛ, СКП: Полуфинал, жени, MaxSport2

 

11:55 СКИ-БЯГАНЕ, СК: Лилехамер, Евроспорт

 

11:55 СКИ СВОБОДЕН СТИЛ, СК: Вал Торан, Евроспорт 2

 

13:20 СКИ-БЯГАНЕ, СК: Лилехамер, Евроспорт

 

14:15 ФУТБОЛ, БЪЛГАРИЯ, ПЪРВА ЛИГА: Ботев Пд - Берое, Диема спорт

 

14:00 ВОЛЕЙБОЛ, СКП: Полуфинал, жени, MaxSport2

 

14:00 ФУТБОЛ, ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Реал Мадрид - Еспаньол, MaxSport4

 

14:30 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ВИСША ЛИГА: Евертън - Челси, Диема спорт 2

 

14:30 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ЧЕМПИЪНШИП: Хъдърсфийлд - Лийдс, Нова спорт

 

15:20 СЕВЕРНА КОМБИНАЦИЯ: Лилехамер, Евроспорт

 

16:00 ФУТБОЛ, ИТАЛИЯ, СЕРИЯ А: Аталанта - Верона, MaxSport3

 

16:20 ФУТБОЛ, ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСЛИГА: Борусия М - Байерн, Евроспорт 2

 

16:25 СКИ-СКОКОВЕ, СК: Нижний Тагил, Евроспорт

 

16:30 ФУТБОЛ, БЪЛГАРИЯ, ПЪРВА ЛИГА: Лудогорец - Черно море, Диема спорт

 

17:00 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ВИСША ЛИГА: Борнемут - Ливърпул, Диема спорт 2

 

17:00 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ЧЕМПИЪНШИП: Шефилд У - Брентфорд, Нова спорт

 

17:00 ФУТБОЛ, ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Гранада - Алавес, MaxSport4

 

18:30 БИАТЛОН, СК: Йостерсунд, Евроспорт

 

18:30 ФУТБОЛ, ФРАНЦИЯ, ЛИГА 1: Монпелие - ПСЖ, Ринг

 

19:00 ФУТБОЛ, ИТАЛИЯ, СЕРИЯ А: Удинезе - Наполи, MaxSport3

 

19:00 ВОЛЕЙБОЛ, СКП: Полуфинал, мъже, MaxSport1

 

19:25 ФУТБОЛ, ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСЛИГА: Байер - Шалке, Евроспорт 2

 

19:30 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ВИСША ЛИГА: Манчестър Сити - Манчестър Юн, Диема спорт 2

 

19:30 ФУТБОЛ, ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Леванте - Валенсия, MaxSpor4

 

19:50 СКИ, СК: Бийвър Крийк, Евроспорт

 

20:00 ХОКЕЙ НА ЛЕД, НХЛ: Филаделфия Флайърс - Отава Сенатърс, MaxSport2

 

21:00 ФУТБОЛ, ФРАНЦИЯ, ЛИГА 1: Рен - Анже, Ринг

 

21:00 БАСКЕТБОЛ, НБА: Далас Маверикс - Ню Орлианс Пеликанс, Диема спорт

21:25 СКИ, СК: Лейк Луис, Евроспорт

 

21:30 БАСКЕТБОЛ, ИСПАНИЯ: Уникаха - Гран Канария, Нова спорт

 

21:30 СНУКЪР: Шампионта на Обединеното кралство, Евроспорт 2

 

21:45 ФУТБОЛ, ИТАЛИЯ, СЕРИЯ А: Лацио - Ювентус, MaxSport3

 

22:00 ФУТБОЛ, ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Барселона - Майорка, MaxSport4

 

22:00 ВОЛЕЙБОЛ, СКП: Полуфинал, мъже, MaxSport1

 

22:45 БОКС: Антъни Джошуа - Анди Руис, Диема спорт 2

 

23:00 ХОКЕЙ НА ЛЕД, НХЛ: Ванкувър Канъкс - Бъфало Сейбърс, MaxSport2

 

23:00 КОНЕН СПОРТ: Лонжин мастърс, Евроспорт

 

02:00 ХОКЕЙ НА ЛЕД, НХЛ: Сейнт Луис Блус - Торонто Мейпъл Лийфс, MaxSport1

 

04:00 UFC: Алистър Овърийм - Суринам Розенструик, MaxSport2


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