Спортът по ТВ на 7 декември:
09:30 ГОЛФ: Европейски тур, 3 кръг, MaxSport1
10:00 СНОУБОРД: Световна купа, Банное, БНТ3
10:50 СЕВЕРНА КОМБИНАЦИЯ: Лилехамер, Евроспорт
11:00 ВОЛЕЙБОЛ, СКП: Полуфинал, жени, MaxSport2
11:55 СКИ-БЯГАНЕ, СК: Лилехамер, Евроспорт
11:55 СКИ СВОБОДЕН СТИЛ, СК: Вал Торан, Евроспорт 2
13:20 СКИ-БЯГАНЕ, СК: Лилехамер, Евроспорт
14:15 ФУТБОЛ, БЪЛГАРИЯ, ПЪРВА ЛИГА: Ботев Пд - Берое, Диема спорт
14:00 ВОЛЕЙБОЛ, СКП: Полуфинал, жени, MaxSport2
14:00 ФУТБОЛ, ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Реал Мадрид - Еспаньол, MaxSport4
14:30 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ВИСША ЛИГА: Евертън - Челси, Диема спорт 2
14:30 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ЧЕМПИЪНШИП: Хъдърсфийлд - Лийдс, Нова спорт
15:20 СЕВЕРНА КОМБИНАЦИЯ: Лилехамер, Евроспорт
16:00 ФУТБОЛ, ИТАЛИЯ, СЕРИЯ А: Аталанта - Верона, MaxSport3
16:20 ФУТБОЛ, ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСЛИГА: Борусия М - Байерн, Евроспорт 2
16:25 СКИ-СКОКОВЕ, СК: Нижний Тагил, Евроспорт
16:30 ФУТБОЛ, БЪЛГАРИЯ, ПЪРВА ЛИГА: Лудогорец - Черно море, Диема спорт
17:00 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ВИСША ЛИГА: Борнемут - Ливърпул, Диема спорт 2
17:00 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ЧЕМПИЪНШИП: Шефилд У - Брентфорд, Нова спорт
17:00 ФУТБОЛ, ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Гранада - Алавес, MaxSport4
18:30 БИАТЛОН, СК: Йостерсунд, Евроспорт
18:30 ФУТБОЛ, ФРАНЦИЯ, ЛИГА 1: Монпелие - ПСЖ, Ринг
19:00 ФУТБОЛ, ИТАЛИЯ, СЕРИЯ А: Удинезе - Наполи, MaxSport3
19:00 ВОЛЕЙБОЛ, СКП: Полуфинал, мъже, MaxSport1
19:25 ФУТБОЛ, ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСЛИГА: Байер - Шалке, Евроспорт 2
19:30 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ВИСША ЛИГА: Манчестър Сити - Манчестър Юн, Диема спорт 2
19:30 ФУТБОЛ, ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Леванте - Валенсия, MaxSpor4
19:50 СКИ, СК: Бийвър Крийк, Евроспорт
20:00 ХОКЕЙ НА ЛЕД, НХЛ: Филаделфия Флайърс - Отава Сенатърс, MaxSport2
21:00 ФУТБОЛ, ФРАНЦИЯ, ЛИГА 1: Рен - Анже, Ринг
21:00 БАСКЕТБОЛ, НБА: Далас Маверикс - Ню Орлианс Пеликанс, Диема спорт
21:25 СКИ, СК: Лейк Луис, Евроспорт
21:30 БАСКЕТБОЛ, ИСПАНИЯ: Уникаха - Гран Канария, Нова спорт
21:30 СНУКЪР: Шампионта на Обединеното кралство, Евроспорт 2
21:45 ФУТБОЛ, ИТАЛИЯ, СЕРИЯ А: Лацио - Ювентус, MaxSport3
22:00 ФУТБОЛ, ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Барселона - Майорка, MaxSport4
22:00 ВОЛЕЙБОЛ, СКП: Полуфинал, мъже, MaxSport1
22:45 БОКС: Антъни Джошуа - Анди Руис, Диема спорт 2
23:00 ХОКЕЙ НА ЛЕД, НХЛ: Ванкувър Канъкс - Бъфало Сейбърс, MaxSport2
23:00 КОНЕН СПОРТ: Лонжин мастърс, Евроспорт
02:00 ХОКЕЙ НА ЛЕД, НХЛ: Сейнт Луис Блус - Торонто Мейпъл Лийфс, MaxSport1
04:00 UFC: Алистър Овърийм - Суринам Розенструик, MaxSport2
19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
бТВ Синема 08 декември 21:00ч.
Режисьор: Дейвид Макензи
В ролите: Дейл Дики, Бен Фостър, Крис Пейн, Джеф Бриджис, Уилям Стерчи, Бък тейлър и др.
По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:
- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?
Тя си поглежда гърдата и възкликва:
- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!