Всички резултати след втората вечер в "Шампионска лига" през октомври:
Група Е
КР Генк – Ливърпул 1:4
/0:1 Алекс Окслейд-Чембърлейн 2', 0:2 Алекс Окслейд-Чембърлейн 57', 0:3 Садио Мане 77', 0:4 Мохамед Салах 87'; 1:4 Стивън Одей 88'/
КР Залцбург – Наполи 2:3
/0:1 Дрийс Мертенс 17'; 1:1 Ерлинг Холанд 40'-д.; 1:2 Дрийс Мертенс 64'; 2:2 Ерлинг Холанд 72'; 2:3 Лоренцо Инсиние 73'/
Класиране:
1. Наполи 3 2 1 0 5:2 7 т.
2. Ливърпул 3 2 0 1 8:6 6 т.
3. Залцбург 3 1 0 2 11:9 3 т.
4. Генк 3 0 1 2 3:10 1 т.
Група F
КР Интер – Борусия Дортмунд 2:0
/1:0 Лаутаро Мартинес 22', 2:0 Антонио Кандрева 89'/
КР Славия Прага – Барселона 1:2
/0:1 Лионел Меси 3'; 1:1 Ян Борил 50'; 1:2 Луис Суарес 57'/
Класиране:
1. Барселона 3 2 1 0 4:2 7 т.
2. Интер 3 1 1 1 4:3 4 т.
3. Борусия 3 1 1 1 2:2 4 т.
4. Славия 3 0 1 2 2:5 1 т.
Група G
КР РБ Лайпциг – Зенит Санкт Петербург 2:1
/0:1 Ярослав Ракитский 25'; 1:1 Конрад Лаймер 50', 2:1 Марсел Забицер 59'/
КР Бенфика – Олимпик Лион 2:1
/1:0 Рафа Силва 4'; 1:1 Мемфис Депай 70'; 2:1 Хуан Антонио Пици 86'/
Класиране:
1. РБ Лайпциг 3 2 0 1 4:4 6 т.
2. Зенит 3 1 1 1 5:4 4 т.
3. Лион 3 1 1 1 4:3 4 т.
4. Бенфика 3 1 0 2 4:6 3 т.
Група Н
КР Аякс – Челси 0:1
/0:1 Миши Батшуай 86'/
КР Лил – Валенсия 1:1
/0:1 Кевин Гамейро 63'; 1:1 Жонатан Иконе 90+5'/
Класиране:
1. Челси 3 2 0 1 3:2 6 т.
2. Аякс 3 2 0 1 6:1 6 т.
3. Валенсия 3 1 1 1 2:4 4 т.
4. Лил 3 0 1 2 2:6 1 т.
Източник: Gong.bg
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бТВ Синема 24 октомври 21:00ч.
Режисьор: Питър Джаксън
В ролите: Илайджа Ууд, Йън МакКелън, Лив Тейлър, Виго Мортенсен, Шон Остин, Кейт Бланшет, Джон Рийс-Дейвис, Бернард Хил, Кристофър Лий, Били Бойд
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