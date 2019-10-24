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24.10.2019 09:20

Резултати в Шампионска лига

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Всички резултати след втората вечер в "Шампионска лига" през октомври:



Група Е

КР Генк – Ливърпул 1:4
/0:1 Алекс Окслейд-Чембърлейн 2', 0:2 Алекс Окслейд-Чембърлейн 57', 0:3 Садио Мане 77', 0:4 Мохамед Салах 87'; 1:4 Стивън Одей 88'/

КР Залцбург – Наполи 2:3
/0:1 Дрийс Мертенс 17'; 1:1 Ерлинг Холанд 40'-д.; 1:2 Дрийс Мертенс 64'; 2:2 Ерлинг Холанд 72'; 2:3 Лоренцо Инсиние 73'/



Класиране:

1. Наполи 3 2 1 0  5:2   7 т.

2. Ливърпул 3 2 0 1   8:6   6 т.

3. Залцбург 3 1 0 2   11:9   3 т.

4. Генк 3 0 1 2   3:10   1 т.



Група F

КР Интер – Борусия Дортмунд 2:0
/1:0 Лаутаро Мартинес 22', 2:0 Антонио Кандрева 89'/

КР Славия Прага – Барселона 1:2
/0:1 Лионел Меси 3'; 1:1 Ян Борил 50'; 1:2 Луис Суарес 57'/



Класиране:

1. Барселона 3 2 1 0   4:2   7 т.

2. Интер 3 1 1 1   4:3   4 т.

3. Борусия 3 1 1 1   2:2   4 т.

4. Славия 3 0 1 2   2:5   1 т.



Група G

КР РБ Лайпциг – Зенит Санкт Петербург 2:1
/0:1 Ярослав Ракитский 25'; 1:1 Конрад Лаймер 50', 2:1 Марсел Забицер 59'/

КР Бенфика – Олимпик Лион 2:1
/1:0 Рафа Силва 4'; 1:1 Мемфис Депай 70'; 2:1 Хуан Антонио Пици 86'/



Класиране:

1. РБ Лайпциг 3 2 0 1   4:4  6 т.

2. Зенит 3 1 1 1   5:4   4 т.

3. Лион 3 1 1 1   4:3   4 т.

4. Бенфика 3 1 0 2   4:6   3 т.



Група Н

КР Аякс – Челси 0:1
/0:1 Миши Батшуай 86'/

КР Лил – Валенсия 1:1
/0:1 Кевин Гамейро 63'; 1:1 Жонатан Иконе 90+5'/



Класиране:

1. Челси 3 2 0 1   3:2   6 т.

2. Аякс 3 2 0 1   6:1   6 т.

3. Валенсия 3 1 1 1   2:4   4 т.

4. Лил 3 0 1 2   2:6   1 т.

 

Източник: Gong.bg


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