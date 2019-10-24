Всички резултати след втората вечер в "Шампионска лига" през октомври:





Група Е



КР Генк – Ливърпул 1:4

/0:1 Алекс Окслейд-Чембърлейн 2', 0:2 Алекс Окслейд-Чембърлейн 57', 0:3 Садио Мане 77', 0:4 Мохамед Салах 87'; 1:4 Стивън Одей 88'/



КР Залцбург – Наполи 2:3

/0:1 Дрийс Мертенс 17'; 1:1 Ерлинг Холанд 40'-д.; 1:2 Дрийс Мертенс 64'; 2:2 Ерлинг Холанд 72'; 2:3 Лоренцо Инсиние 73'/





Класиране:



1. Наполи 3 2 1 0 5:2 7 т.



2. Ливърпул 3 2 0 1 8:6 6 т.



3. Залцбург 3 1 0 2 11:9 3 т.



4. Генк 3 0 1 2 3:10 1 т.





Група F



КР Интер – Борусия Дортмунд 2:0

/1:0 Лаутаро Мартинес 22', 2:0 Антонио Кандрева 89'/



КР Славия Прага – Барселона 1:2

/0:1 Лионел Меси 3'; 1:1 Ян Борил 50'; 1:2 Луис Суарес 57'/





Класиране:



1. Барселона 3 2 1 0 4:2 7 т.



2. Интер 3 1 1 1 4:3 4 т.



3. Борусия 3 1 1 1 2:2 4 т.



4. Славия 3 0 1 2 2:5 1 т.





Група G



КР РБ Лайпциг – Зенит Санкт Петербург 2:1

/0:1 Ярослав Ракитский 25'; 1:1 Конрад Лаймер 50', 2:1 Марсел Забицер 59'/



КР Бенфика – Олимпик Лион 2:1

/1:0 Рафа Силва 4'; 1:1 Мемфис Депай 70'; 2:1 Хуан Антонио Пици 86'/





Класиране:



1. РБ Лайпциг 3 2 0 1 4:4 6 т.



2. Зенит 3 1 1 1 5:4 4 т.



3. Лион 3 1 1 1 4:3 4 т.



4. Бенфика 3 1 0 2 4:6 3 т.





Група Н



КР Аякс – Челси 0:1

/0:1 Миши Батшуай 86'/



КР Лил – Валенсия 1:1

/0:1 Кевин Гамейро 63'; 1:1 Жонатан Иконе 90+5'/





Класиране:



1. Челси 3 2 0 1 3:2 6 т.



2. Аякс 3 2 0 1 6:1 6 т.



3. Валенсия 3 1 1 1 2:4 4 т.



4. Лил 3 0 1 2 2:6 1 т.

Източник: Gong.bg

