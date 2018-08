България остава без Търговски регистър неясно докога



Гласували 1

Видян 248 пъти | Коментари 0 Гласували

Вече пети ден Търговският регистър (ТР) към Агенцията по вписванията е недостъпен и вписването на промени в търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел е невъзможно. От обясненията на агенцията, която е под шапката на Министерството на правосъдието, не става ясно кога и дали въобще регистърът ще бъде възстановен и ще заработи отново. В неделя вечерта оттам съобщиха, че правосъдният министър Цецка Цачева е сезирала прокуратурата, МВР и ДАНС. Първоначалното изявление в петък беше, че става въпрос за технически проблем, който според поддържащите фирми и IT специалистите на агенцията ще бъде отстранен до 8 часа. В понеделник от министерството заявиха, че докато тече проверката, няма да дават изявления по темата, пише Капитал.



"Приложен е авариен план за действие за възстановяване на пълната функционалност на регистъра. За отстраняването на проблема незабавно са ангажирани и работят денонощно екипи на всички поддържащи фирми, IT експерти от Агенцията по вписванията, както и от други държавни ведомства", се казва в съобщението на агенцията от неделя вечер.



Източник на Капитал от IT бранша коментира, че повредата е изключително сериозна и има реална опасност да бъде загубена цялата информация в ТР от началото на годината насам. Освен че може да блокира търговския оборот, липсата на търговски регистър отваря врати за измами.



Невъзможността на държавата да поддържа регистъра е нарушение на правото на ЕС, тъй като България е задължена да поддържа електронна база данни за капиталовите търговски дружества, включително и задължение да представя документи и информация по електронен път при поискване.



Това е поредният проблем с регистъра от началото на годината. През пролетта, основно заради недомислена законодателна промяна, вписването на промени в дружествата започна да се бави с над 30 дни.



Директор на Агенцията по вписванията е Зорница Даскалова. Преди това тя беше член на КЗК. До този момент нито Даскалова, нито Цецка Цачева са коментирали публично ситуацията.















Етикети

България, информация, остава, регистър, Търговски