Звезди от световната рап-сцена гости в ресторант Bulgar



Рап легендите Danny Boy, DJ Eclipse, Lil Bill и George Carrol (Slaine), формиращигрупата La Coka Nostra, избраха ресторант Bulgarза своята вечеря преди концерта си вМаймунарника през изминалата вечер. Звездните имена с любопитство разгледаха менюто и пожелаха да опитат Томахоух и Ри бай стек, а бившият фронтмен на House of pain и автор на вечния хит Jump Around – Danny Boy се спря на ребра от глиган, които силно го впечатлиха при сервирането и той реши да увековечи момента със своя смартфон и да го публикува в социалните си мрежи.

George Carrol (Slaine) също предизвика вълнение с присъствието си в ресторанта – освен с кариерата си на рап изпълнител, американецът е и успешен актьор в редица холивудски продукции и носител на награда на Асосциацията на филмовите критици втв Washington D.C.

Рап изпълнителите се наладиха на вкусно приготвената храна и споделиха пред екипа на хотел Marinelaсвоите страхотни впечатления от съвършено поднесените ястия, доброто обслужване и красивия интериор.



Hip Hop гигантите осъществиха своя първи концерт в България по покана на All School Hip Hop League, а участието им е част от официалното им европейско турне – La Coka Nostra – “All in together Now” European Tour 2018.