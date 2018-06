Texas забиват в София през есента



Шарлийн Спитери няма да се наслади на българското лято, защото концертът на бандата ѝ Texas се мести от 21 юни за 2 октомври. Мястото си остава първа зала на НДК.Поп, алтърнатив рок групата ще ни даде възможност да чуем някои от най-големите хитове на 90-те - Say what you want, Summer Son, Black Eyed Boy. Музикантите от Глазгоу ще представят и новия си албум Jump on Board, който излезе през 2017 г.Началото на кариерата на Texas е колебливо, но тавата им White on Blonde от 1997 г., ги изстрелва на първо място в чартовете.













