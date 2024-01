Тръпката е на efbet.com с още повече игри: efbet с ново ключово партньорство

В постоянно развиващата се игрална индустрия efbet продължава да разширява своето влияние. Първият лицензиран букмейкърски сайт в България добави поредното силно партньорство към своето портфолио, след като наскоро обяви колаборация със "Spinomenal" - един от глобалните лидери в осигуряването на казино игри.

efbet продължава експанзията на своето онлайн казино

Във все по-конкурентната среда в хазартната индустрия, efbet не спира своето развитие в нито един момент, за да поднесе на своите потребители най-добрите казино предложения. Затова и новото партньорство с водещ провайдър е поредният силен стратегически ход.

"Щастливи сме да обявим, че нашите премиум слот игри вече достигат до по-широка аудитория от български казино ентусиасти, благодарение на партньорството ни с efbet - една от най-популярните платформи за залози в България", обяви изпълнителният директор на "Spinomenal" Лиор Шварц.

"Избрахме да увеличим нашето игрално портфолио, интегрирайки казино игри на "Spinomenal" в нашата платформа. Това стратегическо решение перфектно пасва с нашия ангажимент да доставяме нови и интересни игрови предложения на нашите потребители. Вярваме, че това партньорство ще помогне на двата бранда да увеличат своята популярност и да затвърдят статута си на важни играчи в индустрията", коментираха от efbet по повод новото партньорство.

Популярни нови игри в efbet

Благодарение на новото партньорство, компанията за онлайн залози и казино игри, добави десетки нови предложения към постоянно разрастващата се казино секция. В момента в efbet.com могат да бъдат намерени част от най-популярните предложения на Spinomenal при доставчика “PariPlay”.

Сред игрите, които бяха добавени към портфолиото на efbet, са:

• Majestic King

• Queen Of Ice

• Poseidon's Rising

• Book Of Demi Gods 2

• Book Of Rampage

Това партньорство е поредното доказателство, че efbet не се задоволява с постигнатото до момента и прогресивното развитие ще продължи и през 2024 година.

Отговорен хазарт

Хазартът крие риск от развиване на зависимост. Той не е средство за генериране на приходи, а печалбите не са гарантирани. efbet предлага контроли за разумно залагане и призовава своите потребители да бъдат отговорни!