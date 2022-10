Семейство Бочели с коледен албум

Andrea Bocelli, един от най-обичаните певци на всички времена, представя музикалния талант на няколко поколения в семейния албум – A Family Christmas, заедно със синa си Mateo и дъщеря си Virginia. Продуцирана от композитора и многократно номинирания за GRAMMY и Oscar - Stephan Moccio (Celine Dion, The Weeknd, Miley Cyrus, Barbara Streisand), празничната колекция е поглед към живота на Andrea, Mateo и Virginia далеч от камерите, тълпите и световната аудитория.

A Family Christmas е звукът на едно семейство, което отделя ценен момент, за да бъде заедно и да напомни за смисъла на Коледа – семейната топлина. В албума те включват нови версии на любими коледни песни, сред които “Away in a Manger”, “Happy Xmas (War Is Over)”, “Feliz Navidad” и “Have Yourself a Merry Little Christmas” и новия сингъл "The Greatest Gift".

Всеки един от тримата получава възможност да изпъкне в албума. За 10-годишната Virginia, която за първи път чухме в изпълнение на “Hallelujah” с Andrea Bocelli по време на популярния коледен концерт Believe от 2020г., това е първият студиен запис. В A Family Christmas тя дава нежно начало на "Away in a Manger" и "Over the Rainbow", както и солово изпълнение в "When Christmas Comes to Town".

Междувременно 24-годишният Mateo Bocelli се радва на началото на собствената си успешна солова звукозаписна кариера, след като през 2019 г. подписа договор с Capitol Records. Той се прочу през 2018 г., след като направи дует с баща си в хитовата песен “Fall on Me” от най-продавания албум на Andrea, Sì, който дебютира под номер 1 в класациите на САЩ и Великобритания. За Andrea Bocelli възможността да работи с Mateo и Virginia по този албум е източник на огромна радост. "Мисля, че няма нищо по-красиво от това да правиш музика с децата си.

Смятам това за привилегия,“ споделя той. Емоционалният и мигновено разпознаваем глас на Andrea му е спечелил милиони почитатели по целия свят. През април 2020 г. той счупи рекорди с емоционално зареденото си изпълнение на “Music for Hope” от историческата катедрала Duomo в Милано. Незабравимото му великденско изпълнение се нарежда сред най-големите музикални предавания на живо за всички времена и най-голямата аудитория за класическо предаване на живо в историята на YouTube.