О. Стоун: Кой уби JFK и защо свободата се крепи на сайтовете?

В деня на 60-годишнината от смъртта на Кенеди - заговор, останал неразкрит и до днес, припомняме интервюто ни с трикратния носител на Оскар Оливър Стоун, който разказа за 19' и Слава всички подробности за убийството на президента на 22 ноември 1963 г. и кой според него е виновен на базата на последния му документален филм JFK Revisited: Through the Looking Glass. Направихме го на фестивала в Кан през ли 2021 г., където продукцията беше представена.

Какво имахте предвид, когато обвинихте медиите за мълчанието им по новите факти за убийството на Кенеди? Кой ги кара да мълчат и защо?

О. Стоун: Ако всичко излезе наяве, а то е, че президент на САЩ е убит с незаконен заговор, това ще бъде голям проблем. Ще се разбере, че президентът няма реален контрол върху армията, службите и други фактори, а никой не може да си позволи такава истина да излезе. Въпреки новите доказателства, на които е посветен филмът, журналистите у нас казват: "няма нови доказателства". Връщаме се към духа на 60-те години, намираме доста прилики между вестник Правда тогава и Ню Йорк Таймс сега. Целта е чрез медиите, включително YouTube, Facebook и Twitter да бъдат "полицаи" на света, както го правеше СССР, а медиите се опитват да ме дискредитират. Да видим дали тази тирания ще удържи.

Ако сега правите филм за онзи ден в Далас, кой ще бъде Лошият, поръчителят?

О. Стоун: Алън Дълес, бившият шеф на ЦРУ и шеф на комисията по разследването на убийството, както доказвам във филма, базиран на фактите. Аутопсията е катастрофална, куршумът не е същият, изстрелът убил президента е отпред, а не отзад, даже пушката не пасва с оръжието на набедения за убиец Ли Харви Осуалд. Дълес е бил враг на Кенеди, уволнен е от него. Разбира се, трудно е 60 години сред атентата да стигнем до финална истина. Особено след 3-те неуспешни разследвания.Хората нека да си направят сами изводите, като гледат филма.

Лично отношение към Кенеди ли Ви кара да ровите този случай 30 г. след култовия си филм JFK?

О. Стоун: Баща ми беше републиканец, израсъл съм като десен консерватор, на млади години вярвах, че Кенеди е лошият, че Кастро е лошият. После дълбаенето в темата за Виетнамската война ми показа, че нещата са доста по-различни. Мислех, че сме си научили урока, но после дойдоха двамата Буш с войните в Ирак и Афганистан. Нов Виетнам, старият беше стартиран от Джонсън, като наследник на Кенеди по пост, но не и по дух. Джон Младши, за чието списание работех, много пъти ме е питал за истината относно смъртта на баща му. Беше любопитен, но уплашен. Имаше качествата на Хамлет.

Кое е последното пристанище на истината?

О. Стоун: Най-добрите ни шансове са уебсайтовете.

Оливър Стоун извади в документален филм, представен в Кан, нови документи и факти за заговора за убийството на президента Кенеди и за потулването му 30 г. след класическия си игрален филм за неразкрития атентат. Сред тях са подмяна на куршума-чудо, нанесъл смъртоносна рана на JFK и цели 6 на губернатора пред него, който свидетелства: убиха го отпред, не отзад, както е по доклада на Комисията Уорън в секретен досега запис. Оказва се, че и пушката на Лий Харви Осуалд е различна от предоставената. Игнорирани са 3 свидетелки от библиотеката, откъдето стреля, защото разбиват версията за времето на бягството му. И още много..

На феста той показа 2-часова, а има и 4-часова версия на документалния филм.