Майката на Мъск облече рокля на Деси Тошева

Едно от най-големите признания в живота ми: Мей Мъск, майката на Илон Мъск, избра рокля на Модна Къща Caviar Couture за корицата на световното списание Instyle!



Силните, забележителни жени като нея, са били винаги главен източник на вдъхновение за моя бранд етос, така че да видя една от най-влиятелните жени в света, облечена в моя рокля, е истинска и неповторима чест!



Maye е облечена в Lilith - тежка, вечерна рокля от най-новата ми колекция, “A Night At The Opera”. Фотосесията бе заснета в Санторини за премиерата на нейната книга, “А Woman With a Plan”.



Нямам търпение да продължим да работим заедно!, пиши Деси Тошева.