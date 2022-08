Кои звезди се разориха и защо?

В Холивуд да изглеждаш богат е може би също толкова важно, ако не и по-важно, колкото да бъдеш действително богат. Все пак има причина, поради която, когато хората мислят за звезди, си представят имения за милиони долари и частни самолети.

Също толкова добре известно е обаче, че много знаменитости водят неспокоен живот и харчат парите си толкова бързо, колкото и ги печелят. Изготвихме списък на звездите, които са станали големи, изгубили са всичко и вече не се радват на начина на живот, който са водили.

Никълъс Кейдж



Макар да няма съмнение, че Никълъс Кейдж е невероятен в това, което прави, той се е превърнал в шега заради броя на филмите, в които е участвал. Макар че смешката очевидно е малко преувеличена, в нея има известна доза истина.

Кейдж се е снимал в много филми и е ясно защо: той е дълбоко, дълбоко задлъжнял.

През 2009 г. бившата му съпруга го съди за 13 млн. долара, като в същото време той дължи на данъчната служба още 14 млн. долара за забавени данъци. Може би е време да продадете частния си остров?

Лиза Мари Пресли



Човек би си помислил, че дъщерята на Елвис Пресли, Лиза Мари, никога няма да се притеснява за пари. Ние също мислехме така, но се оказа, че наистина сме грешали.

В допълнение към проблема със злоупотребата с наркотици, който ѝ струва милиони долари, финансите на Пресли очевидно също са били управлявани неправилно.

Пресли съди финансовия си мениджър, но за съжаление има да извърви дълъг път, преди да изплати сметките си. Това става ясно по време на развода ѝ, когато съдебните документи разкриват, че нетното ѝ състояние е отрицателно и възлиза на 16 милиона долара.

Лорин Хил



Лорин Хил действително получи присъда от три месеца затвор и дължи на данъчната служба 554 000 долара данъци, които отказва да плати. Това е доста крайно в сравнение с много други знаменитости в този списък. Това обаче показва, че дори славата не може да ви предпази от данъчните. Твърдението на Хил, че "климатът на враждебност" и "манипулацията" са потискали нейната креативност, със сигурност не е помогнало в случая.

Доста е учудващо, че властите са стигнали толкова далеч срещу певицата, носителка на награда "Грами". Надяваме се скоро нещата да се подобрят за кралицата на R&B от 90-те и 2000-те години.

Кортни Лав



Срамно е, че Кортни Лав, основателката на Hole и вдовица на Кърт Кобейн, е по-известна като развалина, отколкото като музикант или автор на песни. Лав не е направила нищо, за да помогне на случая си, а в интернет има много доказателства, че талантливата музикантка се е нуждаела от професионална помощ.

Макар че стойността има150 милиона долара, тя е изправена пред много правни проблеми поради данъчни причини. Досега тя е платила над 27 милиона долара за съдебни такси, без да споменаваме милионите, дължими като данъци на данъчната служба.

Тони Бракстън



Финансовото положение на Тони Бракстън показва, че дори да спечелиш наградите "Грами", това не означава непременно, че си богат. Въпреки че албумите ѝ носят милиони долари приходи на звукозаписната ѝ компания, Бракстън получава само 2000 долара авторски хонорар.

Макар че това повдига съвсем друг въпрос - защо изобщо се е случило, факт е, че Бракстън трябва да живее с ограничен бюджет. Участвала е в няколко предавания заедно със сестрите си, за да си плати сметките.

Ким Бейсинджър



Носителката на "Оскар" Ким Бейсинджър е известна както с актьорския си талант, така и с брака си с Алек Болдуин. По време на разцвета на кариерата си Бейсинджър започва да се занимава с предприемачество и решава да навлезе в туристическата индустрия, като купува част от град в Джорджия.

В рамките на няколко години обаче стойността на нейната инвестиция спада от 20 милиона долара на 1 милион долара! Бейсинджър също решава да откаже роля, което означава, че трябва да продаде своята част от града. Дори след като го продава, тя продължава да се бори с трудностите и през 1983 г. подава молба за обявяване в несъстоятелност.

Майк Тайсън



Въпреки че Майк Тайсън се смята за изключително заможен в сравнение с обикновените хора, той вече не разполага с империята от 400 милиона долара, с която беше известен. Добре известно е, че Тайсън харчи повечето си пари за ненужни неща като златни бани, домашни тигри и екстравагантни партита.

Тайсън също така се развежда, което означава, че финансовите му проблеми със сигурност не са се подобрили. Това обаче е без да се споменават неплатените данъци и дългове. Има много хора, които са ядосани, че все още не е платил, а днес има само 3 милиона долара

Памела Андерсън

Бившата звезда от "Спасители на плажа" и супермодел Памела Андерсън е поредният пример за това, че да си богат и известен не означава да си над закона. Актрисата редовно е имала проблеми с неплатени данъци и съдебни такси, като източници твърдят, че тя дължи на данъчната служба стотици хиляди долари.

Въпреки че Андерсън все още живее добре и скоро няма да й се налага да работи на постоянна работа като всички нас, тя не е толкова богата, колкото си мислите. Към днешна дата стойността ѝ е между 8 и 15 милиона долара.

Уили Нелсън

Кънтри музикантът Уили Нелсън е един от онези редки изпълнители, които са обожавани дори от онези, които обикновено не слушат този жанр. Нелсън записва музика от 1956 г. и е легенда в бранша, така че е очевидно, че феновете биха си помислили, че никога няма да му се наложи да се тревожи за пари.

Въпреки това Нелсън има проблеми с данъчната служба и е помолен да плати 16,7 млн. долара неплатени данъци. Той изплаща всичко и дори издава албум, озаглавен сполучливо The IRS Tapes: Who'll Buy My Memories?

Синди Лаупър

любимката на 80-те години Синди Лаупър несъмнено е най-известна с хита си Girls Just Want to Have Fun. През по-голямата част от живота си обаче забавлението е последното нещо, за което Лаупър мисли. След като първата ѝ група се разпада, тя има сериозни финансови проблеми

Роднините ѝ казват, че е трябвало да сервира маси и да се върне към изпълненията си в барове, за да се издържа. Тя дори обявява фалит. Въпреки че е била много смела през цялото време, сме сигурни, че този период не е бил никак лесен за нея. Сега има 50 милиона долара.

Дон Джонсън

Много от нашите читатели може би ще се изненадат да научат, че Дон Джонсън, актьорът от "Маями Вайс", е имал доста проблеми със закона. Нещата се влошават особено много през 2002 г. , когато е обвинен в пране на пари.

Още по-лошо е, че почти е загубил дома си в Колорадо, преди в последния момент да плати 14 милиона долара. Последните няколко години обаче са добри за Джонсън, тъй като той участва в редица телевизионни предавания, които се представят добре. Днес има 50 милиона долара.

Ванила Айс

Когато хората си спомнят за поп музиката от 90-те години, те често се сещат за Ванила Айс, с рождено име Робърт Матю Ван Уинкъл. Изпълнителят на Ice, Ice Baby все още печели добри пари от хонорарите, които редовно получава за участието си в различни телевизионни предавания и песни. Въпреки това той е попадал във вестниците и заради проблемите си с парите.

Съобщава се, че певецът отказва да плати на бившата си съпруга Лаура стотици хиляди долари за неизплатени хонорари. Съдията трябва да се намеси и да гарантира, че той изпълнява финансовите си задължения към нея.

Уесли Снайпс



Проблемите на Уесли Снайпс с данъчните напълно засенчиха постиженията му като актьор. Участва в редица блокбъстъри като "Блейд", "Разрушителят" и "Ню Джак Сити". Финансовото му състояние обаче бързо излиза извън контрол и актьорът харчи повече, отколкото може да си позволи.

Снайпс има сериозни проблеми, след като съдът доказва, че той сам е фалшифицирал данъчните си декларации, и е осъден на три години затвор. Нещо повече, той все още трябва да плати данъци в размер на над 17 милиона долара. Днес има 10 милиона долара.

Сюзън Самърс



Историята на Сюзън Самърс е идеалният пример за това какво се случва, когато знаменитостите се оставят славата да им дойде до гуша. Самърс е позната от участието си в култовата класика от 70-те години Three’s Company. Самърс участва в шоуто само един сезон, но бързо си проправя път към сърцата на зрителите със своя чар и остроумие.

Въпреки това тя напуска шоуто в знак на протест, след като й е поискан по-висок хонорар. Това е нарушение на договора ѝ и Самърс ще плати за него с пълна загуба на репутация заради непрофесионализма си и големи съдебни разноски. В България е известна с участието си в ситкома Стъпка по Стъпка.

Лари Кинг

Повечето хора не биха се учудили, ако чуят, че някой актьор или актриса има финансови проблеми, но вероятно биха се учудили, ако чуят същото за водещите на новини. В крайна сметка те разбират новините и икономиката, така че е естествено да очакваме от тях да бъдат по-отговорни.

Най-известният водещ на новините за всички времена обаче също е изключение от това. Въпреки че Лари Кинг е легенда в новинарския бизнес, той обявява фалит през 1978 г. Оттогава обаче марката му се разраства експоненциално и днес той има 50 милиона долара.

Миша Бартън

Английско-американската актриса Миша Бартън е смятана за една от най-големите тийнзвезди през 2000-те години и дори печели наградата Teen Choice през 2006 г. за участието си в сериала The O. C. Освен това Бартън вече се е снимал в хитови филми като "Нотинг Хил" и "Шесто чувство".

През по-голямата част от кариерата си обаче актрисата е преследвана от лични проблеми, а мнозина твърдят, че повечето от финансовите ѝ проблеми се дължат на измама от страна на майка ѝ. Днес има около 1 милион долара.

Джони Деп

Последните няколко години на 2010 г. не бяха много благосклонни към Джони Деп. С появата на слуховете за предполагаемото му насилие над бившата му съпруга Амбър Хърд се появиха и паричните му проблеми. Начинът на живот на Деп е изключително луксозен дори за стандартите на суперзвездите. Например твърди се, че само за вино е харчил 30 000 долара месечно.

Освен това Деп много агресивно съди онези, които според него лошо управляват финансите му. Репутацията му спада, а с нея и банковата му сметка. Въпреки това се говори, че има над 150 милиона долара, което все още е впечатляващо.

Линдзи Лоън

За съжаление Линдзи Лоън се превърна в пример за това колко лошо могат да се развият нещата при децата-звезди. Редовно попада в заглавията на вестниците по погрешни причини, така че не е нереално, че банковата ѝ сметка също не е за хвалене.

Проблемният актьор Чарли Шийн дори ѝ дава 100 000 долара през 2009 г. за данъчните ѝ проблеми. В един момент данъчните служби дори замразяват всички нейни банкови сметки. Нищо чудно, че актрисата се радва на начин на живот, който далеч не е такъв, какъвто е имала някога, и има нетно състояние от около 800 000 долара.