Джони Деп идва в България

На 12 юни 2023 г. супергрупата Hollywood Vampires ще излезе за първи път пред българската публика с разтърсващо шоу. Двигателите на звездната формация – Джони Деп, Алис Купър и Джо Пери от Аеросмит ще разлюлеят столичната Арена София с едни от най-големите рок хитове на всички времена, а към тях ще се присъедини и китаристът Tommy Henriksen. Шоуто в София е част от европейското турне на групата, която се завръща на сцената с огромно желание за истински рок след 3-годишна пауза.

Музикантите създават Hollywood Vampires в памет на рок звездите, починали през 70-те години. Американската супергрупа е създадена през 2015 година и носи името на небезизвестния клуб на знаменитости, създаден от Алис Купър през 70-те години. В него членуват рок величия като Джон Ленън (Бийтълс), Кейт Мун (The Who) и Мики Доленц (The Monkees). Hollywood Vampires имат издадени два студийни албума с участието на гост музиканти от ранга на Пол Макартни, Слаш и Браян Джонсън (AC/DC).