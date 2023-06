Защо този сутрешен портрет на Фей Дънауей се превърна в емблематичен холивудски момент

Само за 10 минути фотографът Тери О'Нийл заснема един от най-разпознаваемите портрети на знаменитости на XX век - Фей Дънауей, край басейна на хотел "Бевърли Хилс", на сутринта след спечелването на Оскарите през 1977 г.



Дънауей получава наградата за най-добра актриса за филма "Мрежата", след като две предишни номинации я оставят с празни ръце. На снимката на О'Нийл, направена около 6 ч. сутринта, статуетката се намира на масата до актьорката, а сутрешните вестници са разпръснати около нея. Дънауей не е спала много; празненствата са отстъпили място на нов ден, в който животът ѝ коренно се е променил. (В крайна сметка Дънауей и О'Нийл се женят през 1983 г., но няколко години по-късно се развеждат.)



"Исках да уловя този момент - сутринта след това - моментът, в който актьорът се събужда и му просветва, че за една нощ е станал не само звезда, но и милионер", казва О'Нийл в "Звезди", посмъртна ретроспекция на творчеството му в музея за фотография Fotografiska в Ню Йорк. "Това е моментът на осъзнаване."

Звезди обхваща пет десетилетия от кариерата на О'Нийл, очертавайки пътя му от британски таблоиден фотограф до едно от най-уважаваните имена в света на редакционната фотография. Някои от най-известните му снимки включват брулената от вятъра Бриджит Бардо, която пуши цигара, Марк Хамил като Люк Скайуокър, който обгръща с една защитна ръка Кари Фишър като принцеса Лея, и "Бийтълс", които записват "Please Please Me" на прага на вихрената си слава.

Робин Морган, бивш редактор на списание Sunday Times в Лондон, често поръчвал на Тери О'Нийл, защото "името му отваряше врати", каза той за CNN в телефонно интервю. Морган става близък приятел с О'Нийл и започва да организира архива му от стотици кутии с негативи в края на кариерата на фотографа (О'Нийл почина през 2019 г. на 81-годишна възраст).



Честен и съблазнителен



Морган вярва, че снимката на Дънауей, направена от О'Нийл, е оцеляла заради простотата на момента - нещо, което според него е изчезнало в индустрията, тъй като фотосесиите са се превърнали в силно координирани дела, в които големите знаменитости имат внимателно поддържани публични образи.



"Това, което ни харесва в (снимката), е, че имаме чувството, че това не би могло да се случи днес, нали?" - разсъждава той. "Това е момент във времето, който е честен и съблазнителен."



Според Морган О'Нийл се е запознал с Дънауей години по-рано на снимачната площадка на филма "Три дни на кондора" от 1975 г. и са работили в едни и същи среди. В интервю за The Cut през 2015 г. О'Нийл казва, че е предложил идеята за образа след Оскарите на Дънауей по време на снимките за списание People, които предсказват нейната победа.



"Казах ѝ: "Бил съм на Оскарите и преди. Ако спечелиш, те винаги правят същите снимки, на които получаваш статуетката в залата за пресата", спомня си О'Нийл. Тя се съгласи, което според Морган е заслуга на лекия му чар.

"Звезди" показва както емблематични и рядко виждани фотографии, така и нови версии на познати сцени. Публикуваната снимка на Дънауей я показва замислена, с глава в ръка, която сякаш размишлява върху сериозността на своето постижение. Но в изложбата е показана цялата ролка на филма, с 12 изображения на един контактен лист. На някои изображения тя е седнала на масата с наградата си "Оскар", с очи, вперени в камерата. На други тя е дръзка, вдигнала единия си крак през масата, или изтощена, с ръка, преметната през лицето, докато лежи със затворени очи.



Общо изложбата включва 170 снимки на О'Нийл, по-голямата част от които никога не са били излагани.



"Когато започнах да работя с Тери... имаше само може би 10 или 15 фотографии, които той показваше в изложби", казва Морган. Сега "имаме над 400 негови снимки в обращение по света от над милион негатива. Това е толкова богат архив." Той добави: "Ще има безкраен запас от нови и непоказвани Тери О'Нийлс, които предстои да се появят".

Източник: CNN