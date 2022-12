Сам вкъщи 2 навърши 30 години, вижте любимия актьорски състав днес

От излизането на "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк" изминаха вече три десетилетия, а ние все още не можем да му се наситим, особено по време на празниците. Емблематичният филм е третият най-печеливш коледен филм на всички времена, а героите му остават все така емблематични и очарователни. Ето защо ни беше любопитно да се разровим малко, за да видим как изглеждат тези любими актьори сега и какво правят в живота и кариерата си.

Кевин Маккалистър (Маколи Кълкин)

Кълкин е на 42 години и неотдавна стана баща на син, роден през 2021 г. от годеницата му, актрисата Бренда Сонг. Една от последните му актьорски роли е в 10-ия сезон на "Американска история на ужасите: Двойна игра" - роля, за която получава похвали от критиката.

Кейт Маккалистър, майката на Кевин (Катрин О'Хара)

О'Хара е на 68 години и има много забележителни роли след емблематичния си образ на майката на Кевин. От 2015 г. до 2020 г. актрисата играе ролята на изпаднала в немилост актриса от сапунена опера в телевизионния сериал Schitt's Creek, който ѝ носи наградата "Еми" за изключителна главна актриса в комедиен сериал.

Бъз Маккалистър, по-големият брат на Кевин (Девин Ратрей)

Ратрей вече е на 45 години и е участвал в много роли, откакто е изиграл по-големия брат на Кевин. Участва в телевизионните сериали "Закон и ред" и "Свръхестествено". Става и редовен участник в риалити сериала на MTV Damage Control.

Г-н Хектор, портиерът на Plaza (Тим Къри)

Къри е вече на 76 години. През 2012 г. той претърпява тежък инсулт, в резултат на който се налага да използва инвалидна количка, а в рамките на възстановяването му се налага да посещава физиотерапия и логопедична терапия. След инсулта работата на актьора се пренасочва основно към озвучаване, но той продължава да пее и да се появява на фен конвенции.

Хари Лайм, крадецът с взлом (Джо Пеши)

Пеши е вече на 79 години, а преди няколко години излиза в пенсия, за да се снима във филма "Ирландецът" от 2019 г. , който му носи номинация за "Оскар". За разлика от другите членове на актьорския състав, Джо е известен актьор още преди участието си в "Сам вкъщи", най-вече заради ролята си в "Добри момчета", популярен филм от 1990 г.

Марв, крадецът с взлом (Даниел Стърн)

Стърн е вече на 65 години и продължава да работи. Последната му роля ще излезе през 2023 г. , когато се присъединява към актьорския състав на сезон 4 на научнофантастичния сериал "За цялото човечество". Други негови творби включват разказването на популярния сериал "Чудодейни години" от 1988 до 1993 г.

Чичо Франк (Gerry Bamman)

Бамман е на 81 години и въпреки че след "Сам вкъщи 2" продължава да участва във филми и телевизионни сериали, ролята на чичо Франк остава най-известната му. Последната му актьорска роля е през 2015 г. в сериала The Following.

Фулър (Кийрън Кълкин)

Кийрън, който в действителност е по-малкият брат на Маколи, вече е на 40 години и продължава да гради успешна актьорска кариера. Една от последните му и най-забележителни роли е в сериала "Наследство". Женен е от 2013 г. и със съпругата си имат момче и момиче.



Preview photo credit Home Alone 2: Lost in New York / Twentieth Century Fox and co-producer, JOSEPH PREZIOSO/AFP/East News