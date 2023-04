Околосветско за 24 дни с 4 Seasons private jet

Откакто дебютира през 2015 г., Four Seasons задава стандартите за свръхлуксозни пътувания с частен самолет. Списъкът за 2023 г. не прави изключение, тъй като включва няколко пътувания, които предизвикват копнежи и ще отведат 48 щастливци на пътуването на живота им. Ако успехът на пътуванията на Four Seasons през 2022 г. е нещо, което може да се каже, заинтересованите пътници трябва да резервират бързо.



Интериор на частния самолет на Four Seasons



Пътуването на марката за 2023 г. "Чудесата на Африка" премахва всички проблеми при пътуването, които ще срещнете дори при първокласните сафари екипировки, като отвежда гостите да видят абсолютно най-добрата природа и диви животни на борда на частен самолет. Пътуването започва в Атина, след което се отправя към пирамидите в Гиза за еднодневна екскурзия, преди да отлети за Африка. Сафарито започва с вечеря с факли под звездите в Серенгети.

След като посетите националния парк Серенгети, ще се отправите към Мавриций, за да изследвате девствените води и кораловите рифове. Следва пътуване до Руанда за променящ живота поход с горилите заедно с учените, които се грижат за тях. И накрая ще има еднодневна екскурзия до гръмотевичния водопад Виктория в Замбия на път за Йоханесбург, Южна Африка, където ще отпътувате. Това пътуване е идеално за семейства и се провежда по време на лятната ваканция от 1 до 13 август 2023 г.



Част от водопада Игуасу, видян от аржентинския национален парк



Four Seasons също така върна най-дългогодишното си пътуване - Timeless Encounters, което разхожда гостите по света за 24 дни. Понастоящем пътуването е само в списъка на чакащите, но ще искате да опитате късмета си, тъй като пътуването започва от Хаваите и завършва в Англия, като спира в приказни градове и отдалечени дестинации, докато самолетът обикаля земното кълбо.

Ще се занимавате с хула на Хаваите, ще се гмуркате с шнорхел по рифовете и атолите на Бора Бора и ще видите величествената опера в Сидни, преди да отпътувате за Бали, Индонезия, и Чианг Май, Тайланд, за да опознаете древни култури и история. По пътя от Изтока към Запада има еднодневна екскурзия до Тадж Махал, за да видите трайния символ на вечната любов, преди да спрете в Дубай. Пътуването завършва в Европа с посещение на три културни столици: Флоренция, Италия, и Лондон. Пътуването "Безкрайни срещи" се провежда от 17 април до 10 май 2023 г.



Друго пътуване само в списъка на чакащите е пътуването International Intrigue, което се фокусира върху завладяващи преживявания във всяка дестинация. Пътуването започва в Сиатъл, след което се отправя към Киото, Япония, и Хой Ан, Виетнам, където гостите могат да научат историята на самураите и да посетят древни обекти. Отпочиват на Малдивите и виждат невероятен морски живот, преди да се отправят към Серенгети и Маракеш. Пътуването се насочва към Будапеща и Санкт Петербург, Русия, преди да завърши в Париж. International Intrigue тръгва на 3 март и приключва на 23 март 2023 г.



През 2022 г. "Четири сезона" дебютира с нов, персонализиран самолет Airbus A321LRneo, който е създаден в отговор на отзивите на клиентите от предишните му пътувания. Той разполага с 48 седалки, всяка от които е изработена ръчно с помощта на маслено мека италианска кожа. Те се разгъват до напълно легнало положение, ако искате да си починете, а срещу всяка седалка има плюшена отоманка. В задната част има салон, в който можете да се насладите на възхитителни лакомства, създадени от бордовия готвач, да изпиете нещо или просто да протегнете крака. Four Seasons ще покани на борда и занаятчии за семинари и образователни демонстрации, с които времето във въздуха ще мине твърде бързо.



За запитвания и резервация на пътуване изпратете имейл на fourseasonsjet@fourseasons.com

Източник: travelandleisure.com