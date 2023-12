New York Times съди Microsoft и OpenAI

The New York Times заведе дело срещу Microsoft и OpenAI за нарушаване на авторските права, като твърди, че техните платформи за изкуствен интелект представляват нелоялна конкуренция и заплаха за свободната преса и обществото.



Според Times това е първото оспорване на авторските права от страна на голяма американска медийна организация. Вестникът е поискал от федералния съд в Манхатън ответниците да бъдат подведени под отговорност за "милиарди долари законови и действителни щети" за тяхното "незаконно копиране и използване на уникално ценни произведения на The Times".

Той също така поиска от компаниите да унищожат всички модели на чатботове и данни за обучение, които са използвали материали, защитени с авторски права на изданието.



"Ответниците се стремят да се възползват безплатно от огромните инвестиции на The Times в неговата журналистика", се казва в жалбата, която обвинява Microsoft и OpenAI, че "използват съдържанието на The Times без заплащане, за да създават продукти, които заместват The Times и крадат аудитория от него".



Съобщава се, че Microsoft се е ангажирала да инвестира 13 млрд. долара в OpenAI и вече е използвала някои от нейните технологии в своята търсачка Bing.



В един от примерите, цитирани в иска, задвижваната от ChatGPT Browse With Bing представя резултати, "възпроизведени почти дословно" от сайта за ревюта на продукти Wirecutter на Times, но не приписва съдържанието и премахва препращащите връзки, използвани от вестника за генериране на комисиони от продажби, което води до загуба на приходи.

Microsoft и OpenAI "поставиха специален акцент" върху използването на журналистиката на Times заради "възприеманата надеждност и точност на материала", твърди вестникът.



"Ако "Таймс" и други новинарски организации не могат да създават и защитават своята независима журналистика, ще възникне вакуум, който никой компютър или изкуствен интелект не може да запълни", се твърди в жалбата и се добавя: "Ще се създава по-малко журналистика, а цената за обществото ще бъде огромна."



Американският вестник отбеляза, че през април се е обърнал към OpenAI и Microsoft, за да проучи "приятелско решение" на проблема с авторските права, но без успех. Няколко други медии са сключили споразумения с OpenAI за използване на тяхното съдържание, включително Associated Press и Axel Springer, германските собственици на Politico и Business Insider.



Вестникът се представлява от Susman Godfrey - същата адвокатска кантора, която по-рано този месец подаде предложение за колективен иск срещу Microsoft и OpenAI и представляваше Dominion Voting Systems в делото за клевета срещу Fox News, свързано с президентските избори в САЩ през 2020 г.