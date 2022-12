Най-големият круизен кораб в историята тръгва през 2024 г.

Най-големият круизен кораб, строен някога, "Икона на моретата" на Royal Caribbean, докосна водата за първи път, когато плавателният съд беше изведен на вода от корабостроителницата.



Icon of the Seas е по-голям от всеки друг круизен кораб, строен някога, и е планирано да влезе в експлоатация в началото на 2024 г.



Като част от операцията по изплуването сухият док на круизния кораб беше напълнен с вода през нощта. След като докът беше запълнен, корабът Icon of the Seas беше преместен в док за екипиране, който ще бъде неговият дом през следващата година до приключване на строителството.

Това, което ви очаква на Icon of the Seas, е първата по рода си комбинация от най-доброто от всяка ваканция. Революционният кораб предлага на всеки тип семейство и приключенец своята версия на най-добрата семейна ваканция - от уединение на плажа до бягство от курорта и приключение в тематичен парк.



Новият круизен кораб предлага всеобхватна гама от първокласни и любими продукти в осем зони, което го прави идеалното място за бягство както за възрастни, така и за родители, деца, баби и дядовци.

Между адреналиновите емоции на новия Остров на тръпката и ненадминатите начини за разпускане като новия Остров на разпускането и луксозния "квартал" на четири нива Suite Neighborhood, почиващите, които се събират със семействата си или заминават с приятели, ще имат всички начини да останат и да се забавляват по свой начин.



Icon of the Seas ще плава целогодишно на едноседмични почивки в Източните и Западните Кариби от световната столица на круизите - ПортМаями.



Всеки круиз ще посещава най-високо оценената частна островна дестинация на Royal Caribbean - Perfect Day в КокоКей, Бахамите, както и смесица от дестинации като Козумел, Мексико; Филипсбург, Сейнт Маартен; и Басетер, Сейнт Китс.