Мишел Обама стартира компания за здравословни храни и напитки за деца

Бившата първа дама Мишел Обама обяви старта на компания за здравословни храни и напитки, на която е съосновател, за да предлага на родителите "по-здравословни и вкусни продукти" за техните деца, предаде CNN.



"Научих, че по този въпрос, ако искаш да промениш играта, не можеш да работиш само отвън. Трябва да влезеш вътре - трябва да намериш начини да промениш самата индустрия за храни и напитки", каза Обама в речта си на фестивала The Wall Street Journal's Future of Everything. "Горд съм да обявя националния старт на компания, създадена не само да предоставя по-добри продукти, но и да даде старт на надпревара към върха, която ще преобрази цялата хранителна индустрия."



Обама стартира компанията PLEZi Nutrition, заяви тя на фестивала. Първият ѝ продукт, PLEZi - плодов сок за деца - съдържа 75% по-малко захар от средно водещите 100% плодови сокове.



PLEZi вече се предлага в някои големи магазини за търговия на дребно, като компанията планира да пусне на пазара други закуски и напитки през следващите години, "насочени към намаляване на съдържанието на захар и понижаване на сладостта, за да се помогне за приспособяване на вкуса на децата да желаят по-малко сладко", според съобщение за медиите.



Бившата първа дама заема длъжността съосновател и "стратегически партньор" в компанията за хранене, която ще работи като дружество в обществена полза с "мисия да създаде по-високи стандарти за това как САЩ произвеждат и продават храни и напитки за деца", се казва в съобщението.



В ролята си на първа дама Обама оглави кампанията "Да се движим" - програма, целяща да сложи край на детското затлъстяване. Върховото постижение на тази кампания беше приемането през 2010 г. на Закона за здравословни и свободни от глад деца, с който се създадоха федерални стандарти за хранене на учениците.