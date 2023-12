Милиардерът Кен Грифин си строи най-скъпия дом в света

Имението на мениджъра на хедж фондовете с площ от 50 000 квадратни фута в Палм Бийч ще струва колосалните 1 милиард долара, когато бъде завършено.



Кен Грифин е на път да постави още един рекорд за недвижими имоти.



През 2019 г. главният изпълнителен директор и основател на Citadel пръсна зашеметяващите 238 милиона долара за пентхаус в Ню Йорк, най-много, което някой в страната някога е плащал за част от жилищен имот. Сега, в Палм Бийч, Флорида, той е в разгара на изграждането на това, което се очаква да стане най-скъпият дом на планетата, съобщи The New York Post.



Новата къща на милиардера хедж фонд мениджър ще бъде разположена на един от най-големите частни крайбрежни обекти в Палм Бийч. Според The Post, Грифин вече е инвестирал впечатляващите 450 милиона долара и повече от 10 години в развитието на парцела от 25 акра (101 171 кв м) на Billionaires Row. Когато бъде завършено, огромното имение от 50 000 квадратни фута ще струва колосалните 1 милиард долара.





„По-голямата част от имотите, които Кен притежава, са в Южна Флорида“, каза Зия Ахмед, говорител на Грифин, пред The Post.

„Недвижимите имоти в Палм Бийч са сред най-ценните в света поради политиките, подкрепящи растежа и бизнеса, гласувани от гражданите на Флорида.“



Плажната зона на Blossom Way, която беше одобрена от Архитектурния съвет през 2022 г., ще заема приблизително 8 (32 374 кв м) от 25-те акра и ще включва масивен плувен басейн, основна резиденция и къща за гости. Първоначално жилището ще се използва от семейството на Грифин, включително и майка му. Въпреки това финансистът има бъдещи планове да използва целия имот като свой дом за пенсионери, казаха източници на вестника.





Купуването на Грифин в Палм Бийч започна през 2012 г., когато той натрупа серия от четири имота на брега на океана за общо 129,6 милиона долара. Оттогава той е придобил няколко други съседни имения на Blossom Way и Ocean Boulevard. Най-забележителното беше през 2019 г., когато компания, свързана с Грифин, грабна имение с площ четири и половина акра (18 210 кв м) за 104,99 милиона долара, счупвайки рекорд за недвижими имоти в района. Комплексът преди е принадлежал на покойния продуцент на Бродуей Тери Алън Крамър.



През идните години се очаква титанът на хедж фондовете да отдели допълнителни 150 милиона долара за изграждането на своя аванпост в Палм Бийч.