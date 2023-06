Как Playboy прекъсна връзките си с Хю Хефнър, за да създаде марка след MeToo

Преди 70 години Хю Хефнър стартира списание Playboy. Първият брой включва гола снимка на Мерилин Монро, която той е купил и публикувал без нейно знание или съгласие.



Хефнър изгражда марката Playboy на гърба на безбройните жени, публикувани на страниците му, чиято красота и прояви на изострена женска сексуалност забавляват читателите му от поколения насам.



Наближавайки 70-ата си годишнина през декември, Playboy коренно се промени. След като списанието вече не се издава, имението Playboy е продадено на предприемач, а последният останал клуб Playboy в Лондон затваря през 2021 г., какво е бъдещето на Playboy? Марката се променя, за да бъде в крак със света след #MeToo.Хефнър почина един месец преди обвиненията срещу филмовия продуцент Харви Уайнстийн да излязат наяве през 2017 г. и да дадат тласък на движението #MeToo (в рамките на което оцелели от сексуално насилие и тормоз проговориха срещу своите насилници).

През последните години мнозина преоценяват наследството на Хефнър и отношенията му с жените. В документалния сериал от 2022 г. "Тайните на Playboy" (излъчен по Channel 4 в Обединеното кралство) подробно са описани обвиненията в сексуално насилие срещу Хефнър от няколко бивши приятелки, включително модела Сондра Теодор и телевизионната водеща Холи Медисън.

Връзката на Хефнър и Playboy с жените е сложна. Playboy е ранен поддръжник на правото на аборт, помага за финансирането на първия комплект за изнасилване и понякога е ранен поддръжник на приобщаването (например представя транссексуалния модел Каролин "Тула" Коси в броя си от юни 1981 г.). Но повечето жени, публикувани в Playboy, са се вписвали в тесен стандарт за красота - слаби, бели, работоспособни и блондинки.



Същевременно се съобщава, че личните отношения на Хефнър с много по-младите му приятелки са следвали модели на контрол и емоционално насилие. Бившата му приятелка Холи Мадисън описва Хефнър като третиращ я "като прославено домашно животно" в мемоарите си от 2015 г. "Down the Rabbit Hole".



Отминаването на Хефнър означава, че той е избегнал размисъл с движението #MeToo. Playboy обаче реагира, като публикува изявление, в което потвърди подкрепата си за жените, представени в "Тайните на Playboy", и нарече действията на Хефнър "отвратителни".



В изявлението се заявява, че марката вече не е свързана със семейство Хефнър и ще се фокусира върху аспекти от наследството на компанията, които съответстват на ценностите на сексуалната позитивност и свободното изразяване.



Днес Playboy е съвсем различна компания от тази, която Хефнър стартира преди близо 70 години. По данни на компанията около 80 % от персонала на Playboy се определя като жени, а мотото ѝ се е променило от "Развлечение за мъже" на "Удоволствие за всички". Акциите на компанията се търгуват публично, а 40% от управителния съвет и ръководството са жени.

Компанията също така се насочи към съдържание, ръководено от повече творци, чрез своето приложение Playboy Centerfold. Подобно на услугата за абонаментно съдържание OnlyFans, Playboy Centerfold позволява на абонатите да гледат съдържание от създателите си, които нарича "зайчета", и да взаимодействат с тях.

В приложението създателите - или зайците - могат да изобразяват собствените си тела, както пожелаят, като връщат властта в свои ръце. Може би бъдещето на Playboy вече не е в обслужването на мъжкия поглед, а на аудиторията, която Хефнър отхвърля в първото си писмо от редактора:



"Ако сте мъж на възраст между 18 и 80 години, Playboy е предназначен за вас... Ако сте нечия сестра, съпруга или тъща и сте ни взели по погрешка, моля, предайте ни на мъжа в живота си и се върнете към Ladies Home Companion."

Зайчетата в съседство



Звездите от риалити сериала на Playboy от средата на 2000 г., Холи Медисън и Бриджит Маркуард, също се радват на възраждане сред феновете.



"Момичетата от съседната стая" стартира през 2004 г. Шоуто се фокусира върху живота на трите приятелки на Хефнър - Мадисън, Марквардт и Кендра Уилкинсън. То се превръща в най-добре представящото се предаване на E и култивира нова женска аудитория за Playboy.



"Момичетата от съседния магазин" беше история за сложно овластяване въпреки патриархалната намеса. Трите му героини се превърнаха от известни единствено като едни от многото блондинки на Хефнър, в самостоятелни знаменитости.



В крайна сметка всяка от тях скъса с Хефнър, напусна имението и направи успешна кариера.

Представянето на Мадисън, Маркуард и Уилкинсън като овластени, забавни и сложни личности, които намират радост и възможности за действие чрез изразяване на своята сексуалност, може би е това, което привлича толкова много фенове от женски пол към сериала. Въпреки това, по време на борбата на момичетата за самостоятелност, Хефнър отвръща на удара.

Сериалът показва, че той е имал последната дума за всяка снимка на момичетата в Playboy, както и че е налагал строг полицейски час и надбавки за разходи.



В мемоарите на Мадисън и Уилкинсън, "Down the Rabbit Hole" и "Sliding into Home", те твърдят, че продукцията постоянно ги е подкопавала. Отказват да им платят за първия сезон, не ги кредитират до четвъртия сезон и излъчват нецензурираните им голи тела в чуждестранни предавания и DVD издания без тяхно съгласие.

Интересът на феновете към "Момичетата от съседната стая" остава силен. През август 2022 г. Мадисън и Маркуард стартират своя подкаст "Girls Next Level", в който интервюират предишни плеймейтки и общуват с фенове. Те също така обобщават епизодите от собствена гледна точка, разказвайки за преживяванията си от работата в шоуто.



Достигнал 10 милиона изтегляния към февруари 2023 г., успехът на подкаста - 14 години след последния епизод на "Момичетата от следващото ниво" - говори за културното наследство на марката Playboy. Той също така показва, че въпреки оригиналната редакторска бележка на Хефнър, Playboy намира отклик сред някои жени.



Playboy вече се намира в ерата след Хефнър, в която изображенията на жени, открити в старите броеве на Playboy, могат да послужат като вдъхновение за други да се наслаждават на собствената си сексуалност. Каквото и да е бъдещето на компанията, концепцията за Playboy се е превърнала в публична собственост - независимо дали става въпрос за появата на костюми на зайчета Playboy на Хелоуин, популярността на дръзки татуировки с логото на Playboy или марково бельо и дрехи.



В епохата след #MeToo жените на Playboy говорят и поемат управлението. След като портите на имението са затворени, зайчетата най-накрая възвръщат марката като своя.



Топ изображение: Хю Хефнър със "зайчетата" на Playboy в Лондон през 1966 г.

